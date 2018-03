La secció d'enterraments de la Sagrada Família es queixa que el BBVA els ha retornat 399 rebuts

La secció d'enterraments de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família fa una setmana que batalla amb un problema que li ha generat no poder disposar de més de 4.000 euros per complir la seva funció. La presidenta de l'ens veïnal, Marina Hosta, es queixa que el BBVA els va retornar 399 rebuts de la quota d'enterrament corresponents a la remesa del 28 de febrer. Abans d'ahir va fer una setmana i encara no els ho havia resolt. Ahir, tampoc. Consultades per aquest diari, fonts del BBVA ho han atribuït a un tema informàtic i han afirmat que hi treballen fa dies. Ahir, a l'entitat veïnal els van garantir que ho tindrien solucionat a principi de setmana.

Hosta explica que «vam fer la remesa de les quotes d'enterrament com sempre i el BBVA, que és el banc amb què treballem, ens ha retornat tots els rebuts de la gent que encara té números de compte de Caixa Manlleu, Caixa Terrassa, Caixa Manresa i altres. Tinc gairebé 400 rebuts que me'ls han retornat i no sé com fer-ho. És molt complicat avisar tothom que vagi a posar al dia els seus comptes». Aquestes caixes són les que en el seu dia va absorbir el BBVA.

La presidenta veïnal detalla que la remesa per cobrar als socis de la secció d'enterraments la quota mensual la va fer el passat 28 de febrer. En total, són més de 900 socis, de manera que cada mes suposa ingressar al voltant de 9.000 euros. Aquests diners serveixen per pagar els enterraments quan es mor algun veí associat. Hosta informa que l'habitual és que n'hi hagi una mitjana de quatre cada mes, de manera que són diners que necessiten. L'any passat se'n van pagar quaranta.



Avís per als associats

«El 29 de febrer ja vaig veure que hi havia una problema amb els rebuts», diu Hosta, i es va posar en contacte amb el BBVA, però la persona que tenen com a referent no ho va poder resoldre, malgrat estar-hi molt a sobre. Creu que la coincidència que tots els rebuts retornats siguin de socis d'antigues caixes absorbides pel BBVA que no han actualitzat el seu número de compte és quelcom del que hauria hagut de tenir cura aquest banc. Alhora, demana als afectats que es posin en contacte amb l'ens veïnal, ja sigui presencialment o enviant un correu per comprobar els comptes perquè 399 no són pocs i els és impossible saber qui són per tal de trucar-los un per un per avisar-los.