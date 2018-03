Autoescoles de Manresa alerten de senyals confusos a la rotonda de la Bonavista

Hi ha senyalització confusa i errònia. Professors d'autoescoles de Manresa avisen que a la rotonda de la Bonavista els conductors poden confondre's amb facilitat perquè hi ha senyals que indueixen a errors i hi ha risc de topades, com la que hi haver el primer dia que va entrar en funcionament. Els professors de conducció, experts en circulació que diàriament passen per aquest punt de la ciutat, assenyalen els semàfors que regulen la circulació dels vehicles que s'incorporen a la rotonda des del Passeig com el principal problema.

Les quatre autoescoles consultades assenyalen que la circulació en aquest punt conflictiu de la capital del Bages ha millorat després de les obres, però asseguren que si les rotondes tenen com a finalitat aconseguir un trànsit fluid, la de la Bonavista no ha assolit aquest objectiu. Hi veuen diferents problemes. El més destacat, i que crea més confusió entre els conductors, és el semàfor que hi ha al passeig Pere III, a tocar de la rotonda, i que regula el trànsit dels cotxes que es dirigeixen a la rotonda. En aquest punt hi ha dos passos de zebra seguits, cada un amb semàfors per a cotxes i per a vianants. La confusió rau en el semàfor que hi ha just a tocar de la rotonda. «Els conductors es pensen que quan està verd poden accedir a la rotonda, i no és així. Aquest semàfor només avisa els conductors que s'aturin quan els vianants poden passar, però en cap moment indica que poden entrar a la rotonda. Un cop estan just al davant de la rotonda han de cedir el pas als que ja hi estan circulant», explica Pere Font, de l'Autescola Font.

Les autoescoles consultades indiquen diferents propostes per solucionar-ho. «Com que crea confusió, potser una de les solucions seria que estigués permanentment en intermitent groc perquè els vehicles vagin alerta amb els vianants que passen i perquè vagin en compte a l'hora d'entrar a la rotonda», explica per la seva banda Jordi Picas, de Minorisa. Pere Font, per la seva banda, considera que la solució passa per col·locar semàfors per regular el trànsit a l'interior de la rotonda, ja que «així els conductors que vénen del Passeig podrien passar tranquil·lament un cop tenen el semàfor en verd».

Un altre problema, segons els professors d'autoescola, és a l'hora d'incorporar-se a la carretera de Vic des del carril interior de la rotonda. No hi ha errors en la senyalització, però sí que creuen que poden generar conflictes. «Hi ha dos carrils a l'interior de la rotonda separats per una línia discontínua. Hi ha cotxes que es volen incorporar a la carretera de Vic des del carril interior de la rotonda. Aquests cotxes s'han d'aturar per no xocar amb els del carril exterior. Potser s'haurien de posar unes línies grogues que indiquessin als conductors que no poden parar en aquests punts concrets de la rotonda o posar-hi línies contínues», afirma el responsable de l'autoescola Logos, Francesc Gallego, que ha demanant una reunió amb el responsable de Mobilitat per tractar el tema.

Un altre punt conflictiu és el carril destinat als cotxes que surten del Passeig per incorporar-se a la carretera de Vic. «Primer, tenen un estop i s'han de parar. A menys d'un metre, hi ha un pas de vianants. Hi ha conductors que estan tan pendents dels vehicles que surten de la rotonda que no es fixen en aquest pas de vianants», adverteix, i afegeix: «Quan vaig amb els alumnes entro en tensió a la rotonda». Els professors diuen que hi ha altres punts confusos, però menys conflictius.