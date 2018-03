'La Campru' queda lligada per sempre al Pius donant nom al gimnàs de l'institut

Des d'ahir, el gimnàs de l'institut Pius Font i Quer es diu gimnàs Marta Camprubí Barris. Professora d'educació física del centre del 1982 al 2006, la Campru, que va morir l'any passat als 71 anys, va deixar empremta entre els qui la van conèixer i estimar. Ahir va quedar més que demostrat en l'acte organitzat pel centre. 130 persones, entre les quals exalumnes i exprofessors, van assistir a la descoberta de la peça escultòrica en forma de placa que l'artista Àngels Freixanet, amiga de Camprubí, ha creat per a l'ocasió, que va quedar col·locada al gimnàs.

A l'inici de la celebració, de seguida es va veure que havia esdevingut una excusa immillorable per a la retrobada de persones que feia anys que no es veien. L'ambient festiu de ben segur que hauria agradat a l'homenatjada. I és que, enmig dels molts adjectius amb què la van definir els qui en van parlar, no hi van faltar els referents a la seva vitalitat. Entre els presents hi havia tres cosins germans i dos cosins polítics seus. Una d'elles, Míriam Vilaseca, va assegurar que els anys viscuts a l'institut manresà van ser els millors en la vida de la finada.

Després de la benvinguda del director del Pius, Valentí Grau, i de la projecció d'un muntatge que va repassar amb fotos la vida de la Campru i va servir per demostrar el seu estretíssim lligam amb l'esport, el professor Xavier Valls va explicar la gènesi de la peça creada per Àngels Freixanet.

Pablo Navarro, cap de l'àrea d'Educació Física de l'institut, va posar en relleu la tasca de Camprubí com a educadora. Vilaseca va presentar alguns dels seus trets més personals, com la seva tossuderia i que era despistada i molt viatgera. Va agrair la iniciativa del Pius en nom de la família.

Les intervencions institucionals van anar a càrrec d'Antoni Massegú, director general de Centres Públics d'Ensenyament, i de Cristina Cruz, regidora de la Dona. Massegú va posar en relleu la capacitat de la Campru per aconseguir que en uns anys en què l'esport semblava que només era cosa d'homes, totes les noies del Pius juguessin a vòlei, esport que encara avui hi continuen practicant. Cruz en va destacar el fet de ser una dona molt reivindicativa, que va lluitar contra la discriminació per gènere i per orientació sexual. A l'acte, que va acabar amb un pica-pica, també hi va assistir Anna Torruella, directora de Serveis territorials d'Ensenyament.