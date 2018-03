La Casa d'Andalusia aprofita els seus 40 anys per obrir-se més a Manresa

L'Associació Cultural Casa d'Andalusia de Manresa commemora enguany el seu 40è aniversari. Amb l'objectiu d'acostar-se més a la ciutadania, alguns dels actes que ha preparat se celebraran fora de la seva seu, que acull el Casal de les Escodines. Així ho va explicar Paco Bernal, president de l'entitat, ahir al migdia en l'acte institucional de les 34es Jornades del Dia d'Andalusia, que va finalitzar amb l'emotiva interpretació de l'himne d'Andalusia per part dels assistents i amb un piscolabis.

Amb la presència de la regidoria de Cultura de la ciutat, Anna Crespo, una seixantena de persones van escoltar la interessant ponència que va oferir Francisco de Borja García Duarte sobre el llegat de l'Al-Andalus. La seva exposició va servir per demostrar que la cultura no és quelcom que es pugui compartimentar perquè manen uns o altres i que, per tant, el patrimoni, l'arquitectura, la toponímia, els cognoms, les festes, la música, la gastronomia i un llarg etcètera d'elements que avui en dia són indestriables d'Andalusia i dels andalusos, són una herència directa del seu passat àrab. Entre els nombrosos exemples que va posar García, va esmentar que encara hi ha gent gran que es renta imitant les ablucions musulmanes, i que l' olé, tan típic d'Andalusia, ve de l'àrab «allah», «déu meu!»

Les jornades van continuar durant tot el dia amb una festa, missa rociera i un dinar de germanor.