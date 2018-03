Dúctil i tendra rere una aparença dura

? Abans de fer-ne la descoberta, el professor Xavier Valls, encarregat de conduir l'acte, va presentar la peça d'Àngels Freixanet, que va assistir a la trobada i que era molt amiga de Camprubí. Valls va explicar que quan li van fer la proposta, l'escultora de seguida va mostrar el seu entusiasme i que, en veure la peça acabada, ell es va emocionar perquè hi va reconèixer alguns trets de la Campru, com ara la seva ductilitat i tendresa rere una aparença dura. A la peça, al voltant del nom de Camprubí i dels anys que va exercir al Pius, hi ha gravades paraules com feminista, psicòloga, esportista i amiga.