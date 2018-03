L'Ajuntament organitza una xerrada sobre la preinscripció escolar

La sala d'actes de la Fundació Universitària del Bages (FUB) acollirà aquest dimarts, a les 7 de la tarda, una xerrada organitzada per l'Ajuntament de Manresa per informar sobre la preinscripció escolar per al curs 2018-19. L'acte es completarà amb la conferència «Els reptes de l'educació, avui» a càrrec de Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya i que va ser secretari de Polítiques Educatives al departament d'Ensenyament entre el 2011 i el 2012.

La xerrada sobre la preinscripció escolar tindrà la participació de la regidora d'Ensenyament i Universitats, Mercè Rosich; i de l'inspector del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Albert Ramírez. L'acte té l'objectiu d'informar les famílies que tinguin un fill o una filla que ha de començar P3 o 1r d'ESO el setembre del 2018 de quines són les dates de preinscripció, els criteris de baremació, documentació per presentar, lloc i altres informacions d'interès.