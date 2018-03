El Poble Nou dóna la benvinguda a les festes

El barri del Poble Nou de Manresa va donar el tret de sortida aquest diumenge al matí a les festes d'aquest any amb una caminada. Hi van participar una vintena de persones que van sortir de l'Escorxador i van anar fins a Joncadella, on els participants van esmorzar fruita i coca. També hi va haver un concurs de dibuix. El gran gruix d'actes se celebrarà el proper cap de setmana.