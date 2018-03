Recullen més d'una tona de residus a la Transèquia, que es poden reciclar en un 100%

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha participat per quart any consecutiu a la Transèquia, instal·lant i gestionant àrees de recollida de deixalles al llarg del recorregut per facilitar la separació dels diferents residus que es generen en els punts d'avituallament. S'han recollit poc més d'una tona de residus i, per primer any, el 100% podran ser reciclats, gràcies a l'aposta de l'organització per oferir vaixella compostable. Això vol dir que tots els residus generats s'han recollit de forma selectiva i es podran recuperar i valoritzar.

En total, s'han recollit 57 quilos de paper, 192 d'envasos, 814 de fracció orgànica i 18 d'oli vegetal. La vaixella compostable es podia llençar amb l'orgànica, ja que es tracta d'un material adequat per anar a la planta de compostatge de Bufalvent i convertir-se en adob per a horts i jardins. Aquest any la Transèquia s'ha centrat molt en la prevenció de residus, eliminant el màxim de residus possibles als avituallaments i substituint algun material per d'altre de compostable. A més, com cada any, el menjar i begudes que han sobrat s'han donat al Banc d'Aliments.

Cada una de les àrees de recollida estava senyalitzada indicant el tipus de residus que es podia dipositar a cada contenidor. A més del reciclatge, la instal·lació de les àrees de recollida evita que quedi brossa escampada al Parc de l'Agulla al final de la Transèquia, amb la qual cosa es facilita molt la feina de l'organització de l'esdeveniment, a mans de Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia.