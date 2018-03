S'inicien els treballs per transformar part de l'antic escorxador en la FUB3

El campus Manresa de la UVic-UCC ha viscut aquest dilluns al matí una jornada que «quedarà marcada en el calendari vital d´aquesta institució», ha assegurat el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez. Es tracta de la col·locació de la primera pedra del nou edifici universitari, que es coneixerà amb el nom de FUB3.

Es tracta del pavelló i edificis modernistes de l´antic escorxador de Manresa, obra modernista de l´arquitecte manresà d´Ignasi Oms, que hi ha al costat del també equipament modernista del mateix conjunt que ara és la biblioteca universitària. Es tracta d´un complex patrimonial protegit que compleix 110 anys d´història. Als edificis on hi ha d´anar la FUB3 hi havia fins ara la seu de l´Associació de Veïns del Poble Nou.

S´hi faran obres per acollir l´activitat teòrica i pràctica dels estudis de Fisioteràpia, que actualment estan repartits entre els edificis principals, la FUB2 i la Clínica Universitària. L´obra s´executarà en 14 mesos, va dir Martínez, i tenen un cost de 3 milions d´euros que la FUB assumeix amb recursos propis.

La FUB 3 permetrà resoldre les necessitats d´espai que s´han generat al campus Manresa de la UVic-UCC arran, sobretot, dels nous estudis de Medicina i de l´increment de nous cicles formatius de grau superior.

A l´acte de col·locació de la primera pedra el director general de la FUB, Valentí Martínez, ha afirmat que el campus Manresa de la UVic-UCC necessita més espais perquè la federació universitària amb Vic ha permès tenir estudis com Medicina, perquè el campus professional ha crescut amb noves ofertes, igual que la formació continuada, perquè s´han tirat endavant nous projectes com el Lab O_6 d´educació infantil i pel propi creixement d´estudiants que fan el grau a Manresa.

Martínez ha defensat el model de compactar els estudis universitaris de la FUB a l´entorn de l´avinguda Universitària, fet que «ha permès dinamitzar aquesta zona», i ha destacat que es recuperarà per la ciutat un edifici protegit.

L´obra inclou la rehabilitació, restauració, consolidació i ampliació de l´única part de l´edificació de l´antic escorxador on encara no s´hi havia intervingut després que es recuperés la nau central com a biblioteca universitària. Aquest edifici tindrà planya baixa, primer pis i segon. Al costat s´hi construirà un edifici nou respectant la façana original. El pati actual es conservarà per poder fer activitats a l´aire lliure i també com a nexe d´unió entre la FUB3 i la FUB2, l´antic Centre Tecnològic.

Durant la col·locació de la primera pedra l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha afirmat que es referma la voluntat de Manresa de ser una ciutat universitària. També ha destacat la capacitat de la universitat de generar activitat econòmica. «És un motor urbanístic i també econòmic, a més a més de formar persones».

Després hi ha hagut la col·locació de la primera pedra. Dins un ciclindre s´ha col·locat una acta signada per Valentí Martínez, Valentí Junyent i el secretari del patronat de la FUB, David Sanclimens. Un exemplar del Regió7 d´aquest dilluns, monedes i un record de la FUB. A continuació han fet el primer cop de pala, on també hi ha intervingut el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña. Després hi ha participat el president del Poble Nou, Valentí Serra, un professor de la FUB, un membre de l´equip d´administració del centre i i alumnes de Fisioteràpia. Llavors s´hi ha afegit tothom qui ha volgut. A l´acte hi havia una nombrosa representació del món social, polític, econòmic i de la sanitat de Manresa. També representants del campus Vic de la UVic-UCC encapçalada pel director general de la Fundació Universitària Balmes, titular de la universitat.