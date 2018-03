Manresa dóna per perduts 600.000 euros en multes

Xifra rècord de morositat incobrable -aquella que l'administració ha de donar de baixa de la seva comptabilitat després que el deute hagi cobert tota la seva trajectòria administrativa sense que s'hagi pogut ingressar– a l'Ajuntament de Manresa.

El govern municipal ha hagut de qualificar com a fallit de recaptació i retirar de la seva comptabilitat 2.538.457 euros, segons ha posat de manifest el tancament de caixa del pressupost del 2017. Aquesta és la quantitat més important que l'Ajuntament de Manresa ha qualificat com a fallit de recaptació. L'any passat es va fer sortir de la comptabilitat per aquest concepte 581.936 euros.

En el tancament del pressupost del 2015 van ser 1.120.000 euros, en el del 2014, 708.000; en el del 2013, 643.000 i en el del 2012, 511.195.

Xifres totes molt allunyades de les actuals. La segona quantitat més important va ser la del 2015, quan l'Ajuntament es va menjar amb patates el voluminós deute pendent de la concessió de les piscines municipals.

Del total de 2.538.457 euros, el 23% correspon a multes; el 20% a IBI, escombraries i guals; el 18% a l'impost de vehicles, el 14% a plusvàlues i el 5% a l'Impost d'Activitats Econòmiques. Dintre del 19% restant s'engloben la resta de conceptes.

Els fallits de recaptació s'engloben, en la comptabilitat d'una administració municipal, en l'apartat de Modificació de Drets, conjuntament amb les baixes de subvencions i les anul·lacions de recaptació.



S´eliminen multes per valor de 600.000 euros

Del total de 2,5 milions d´euros de morositat incobrable, la part més important, el 23%, correspon a multes que no s´han pogut fer efectives, un percentatge que equival a 583.845 euros.

Es tracta d´una quantitat enorme de diners comparada amb anys anteriors. En el tancament del pressupost del 2016 les multes s´emportaven el 37% dels 581.936 euros de morositat incobrable (215.316 euros). Si anem més enrere les quantitats també van ser més baixes. En el tancament del pressupost del 2015 van ser el 17% dels 1.120.603 euros (190.502); en el pressupost del 2014 van ser el 31% dels 708.297 euros (219.572); en el pressupost del 2013, el 25% de 643.113 euros (160.778) i en el pressupost del 2012 el 26% dels 511.195 euros (132.910).



Baixes de subvencions



Les baixes de subvencions són ajuts d'altres administracions que era previst ingressar per finançar projectes, però, un cop executats, el seu cost resulta inferior i cal retornar els diners. En el darrer tancament de caixa va ser una xifra petita, de 46.507 euros. De fet, en altres exercicis la xifra havia estat molt superior.

Les anul·lacions de recaptació fan referència a tributs que es posen a cobrament però que fruit de recursos interposats pels interessats, ja sigui un particular, un comerç o una empresa, generen discrepàncies que provoquen que l'Ajuntament hagi de modificar la seva posició i el rebut girat s'ha d'anul·lar totalment o parcialment. En el tancament de caixa del pressupost del 2017, per aquest concepte es van haver de donar de baixa 249.847 euros, mentre que el 2016, van ser 183.000 euros i 359.000 el 2015.