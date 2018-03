La primera jornada de formació sobre la Seu de Manresa atrau 28 persones

Vint-i-vuit persones, onze de les quals guies turístics, van participar, aquest dilluns, en la primera jornada de formació de la Seu. En la presentació, Jean Hakolimana, rector del temple, va explicar que l'objectiu és que es converteixi en un esdeveniment de caire anual.

En la conferència «L'església, una màquina de 'resar'», el doctor Marc Sureda va repassar la història de l'Església com a «espai ordenat», fent un símil amb «la màquina d'habitar» de Le Corbusier. A «Els cristians de Manresa, avui», Joan Antoni Castillo, arxipreste de Manresa, va explicar fil per randa els principals ordes i congregacions religiosos que hi ha a la capital del Bages i l'estructura i configuració de l'Església, i va subratllar que el fi comú és el bé de tots. Joan Torra, professor de la facultat de Teologia de Catalunya, va oferir una classe magistral sobre els espais de la basílica amb un recorregut explicatiu in situ.

Per a la propera jornada, el dia 19, ja hi ha 27 persones confirmades. Dani Font, responsable del departament de Patrimoni Artístic del bisbat de Vic, va dir que ahir s'havia presentat «el nervi» de la basílica i que en la propera jornada els assistents en coneixeran «la pell» amb tres ponències més.