Althaia ha recaptat 400.000 euros per al nou hospital de dia d'oncologia

Althaia de Manresa ha recaptat 400.000 euros en la seva campa-nya de mecenatge per finançar el nou hospital de dia d'oncologia i hematologia que s'està construint a l'Hospital de Sant Joan de Déu, segons ha anunciat la fundació.

Els diners han sortit de donacions i d'activitats impulsades per associacions i entitats per recaptar diners que s'han dut a terme els darrers mesos amb el lema «Posem-hi el cor».

Ara es posarà en marxa una nova fase de promoció de la campanya de mecenatge que tindrà com a principal protagonista l'entrenador del Manchester City i exentrenador i capità del Barça, Pep Guardiola (vegeu Regió7 del 19 de gener). L'objectiu és arribar al milió d'euros.

La presentació de la nova campanya es farà aquest divendres a 2/4 de 12 del migdia a la sala d'actes de l'Hospital. Hi intervindran els protagonistes del nou espot promocional, professionals, mecenes i s'emetrà un missatge del santpedorenc des de Manchester.

Les obres per fer nou el servei de l'hospital de dia d'oncologia i hematologia fan començar mesos enrere i és previst que es pugui estrenar a la pròxima primavera. El projecte té un cost de 2 milions d'euros. Serà a la planta 0 de l'edifici històric de Sant Joan de Déu i permetrà ampliar els espais de què disposa actualment, així com prestar una atenció més humanitzada i comfortable que no pas ara.