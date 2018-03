Alumnes de La Salle marquen paratges de l'entorn natural

Alumnes de 4t d'ESO de l'escola La Salle de Manresa col·laboren amb l'associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa Meandre per marcar recorreguts de l'Anella Verda de Manresa. La iniciativa forma part del projecte docent Aprenentatge i Servei.

Aprofitant les sortides en marxa nòrdica que habitualment organitza Meandre per l'Anella Verda de Manresa i també pel Pla de Bages, els estudiants fan registres de les zones per on passen - tracks- i a més a més ho documenten amb fotografies i explicacions dels principals punts d'interès. La finalitat última és fer-ne una pàgina web i també publicar-ho a Wikilok de Meandre. Wikilok és una aplicació gratuïta on es poden emmagatzemar rutes a l'aire lliure, ja siguin a peu o amb bicicleta, mitjançant georeferències. Hi ha rutes a tot el món que es mostren sobre mapes.

Per a Meandre, aquestes iniciatives fan que els alumnes aprenguin realitats pròximes a les escoles i també puguin fer un servei per a entitats, en aquest cas Meandre. És un aprenentatge vivencial, afirmen.