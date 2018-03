L'aigua NO ha de ser gratuïta: sentència del judici celebrat per la Festa de la Llum

El Col·legi d'Advocats de Manresa va organitzar, dins els actes de la Festa de la Llum, del qual en va ser l'administrador d'aquest 2018, un debat popular en format de judici.

Els alumnes de batxillerat de l'IES Lluís de Peguera, sota la direcció d'un tutor pedagog i d'un tutor advocat, van defensar diferents posicions, des del punt de vista d'un Ajuntament, d'una empresa subministradora, d'un grup de consumidors i d'un grup ecologista.

Després de presentar una demanda, van defensar les seves argumentacions en un judici que es va celebrar al teatre Conservatori el passat dia 19 de febrer. L'acte va ser presentat i moderat pel meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, i el judici va ser dirigit per la Magistrada manresana Sílvia Mañas Vidal, jutgessa degana dels jutjats de Manresa.

La sentència fa un repàs de les argumentacions que van fer els estudiants, així com de la prova que van fer valer. Pel judici, van passar un total de vuit testimonis, dos per cada una de les quatre parts, que van contestar a totes les preguntes que els van fer.



La conclusió de la magistrada



La Magistrada ha arribat a la conclusió que cada part tenia una part de raó en els seus plantejaments. Així, l'administració ha de cobrar uns impostos sobre l'aigua, però hi hauria d'haver impostos, com l'IVA, que l'aigua no els hauria d'incloure, en ser un bé bàsic.

L'empresa subministradora té dret a cobrar pel servei que presta, però es posa en dubta aquells casos en que no hi ha consum d'aigua i igualment s'ha de pagar un mínim, ja que no serveix per promoure un ús racional de l'aigua, alhora que recorda que l'empresa subministradora disposa de programes per donar suport a les famílies en situació de pobresa energètica i contribueix al sistema de clavegueram de la ciutat.

Els consumidors de l'aigua, que volien la gratuïta de l'aigua ja els diu que no és possible però que sí que ha de ser a l'abast de tothom, sense que sigui necessari fixar un preu segons la capacitat econòmica perquè ja existeixen tarifes socials.

Finalment, pel que fa a les reivindicacions del grup ecologista, els dóna la raó en quant el preu de l'aigua ha de ser just i adequat sense impliqui enriquiment d'empreses privades ni el pagament de cànons excessius, alhora que s'han d'imposar mecanismes que fomentin l'ús responsable de l'aigua.

Aquesta sentència posa punt i final a un acte de participació ciutadana que aquest any ha organitzat el Col·legi d'advocats de Manresa, amb la voluntat que quedi en els actes de la Festa de la Llum de Manresa. El Col·legi d'Advocats vol promoure un acte participatiu, que fomenti el debat a la ciutat.