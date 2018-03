L'Ajuntament aparta l'empresa que fa els nous accessos al museu de Manresa per incompliment

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per rescindir el contracte de l'obra de construcció dels nous accessos a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi, on hi ha el Museu Comarcal i l'Arxiu Històric de la ciutat, a l'empresa Construcciones Fertres SL, "pel seu incompliment dels compromisos temporals adquirits, manca de planificació i deficiències en l'execució de l'obra".

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha explicat que l'obra havia d'estar enllestida el passat 20 de novembre i només hi ha executat "un 43,7% del total".

Aloy ha afirmat que l'obra es va adjudicar a aquesta empresa en aplicació de la Llei de Contractació, el mes de maig del 2017 i els treballs es van iniciar el 20 de juny. El termini d'execució ofert per l'empresa adjudicatària era de 5 mesos, de manera que les obres havien d'estar enllestides el 20 de novembre del 2017.

A dia d'avui, "l'endarreriment de l'obra queda reflectit a la darrera certificació d'obra, corresponent a mitjan mes de febrer. L'import d'obra executat fins aquests moments és de 247.568 euros del total de 566.100 euros de l'adjudicació. L'import executat, 8 mesos després de l'inici d'obres, representa doncs, només un 43,7% del total".

Segons l'informe dels tècnics municipals, les diverses planificacions d'obra aportades per l'empresa (6 propostes diferents) presentaven "incoherències i absències d'activitats que els feien poc creïbles i poc fiables".

Segons el regidor d'Urbanisme, aquesta poca fiabilitat queda demostrada pel fet que l'empresa, sistemàticament, ha rectificat la proposta de planificació perquè el desfasament real de l'execució de l'obra els posaven cada vegada en qüestió".

Afegeix que "aquesta falta de fiabilitat de les planificacions aportades s'ha produït des de l'arrencada de les obres i, fins a data d'avui, encara no s'ha resolt. També s'han detectat deficiències en l'execució de l'obra i incompliment de les ordres de la direcció d'obres".

D'altra banda, el regidor d'Urbanisme ha assegurat que tant per part seva com per la direcció tècnica d'obra s'ha advertit sistemàticament el contractista sobre el venciment temporal dels compromisos municipals derivats de dues subvencions que financen l'obra".



Subvencions en perill

La primera subvenció atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat per un import de 77.703 euros obligava a arribar a un import d'execució "que no s'acabarà assolint en la seva totalitat".

En relació amb la segona subvenció, atorgada pel departament d'Empresa i que finança amb 188.084 euros l'obra, el termini d'execució finalitza a 31 de març del 2018 "i per aquest motiu la direcció tècnica de les obres va advertir el contractista a primers de gener que les obres haurien de ser acabades en el termini màxim de 2 mesos".

A dia d'avui, transcorreguts aquests 2 mesos, l'obra no ha arribat encara al 50% de la seva execució. "Aquesta circumstància pot provocar que l'administració de la Generalitat iniciï procediments de revocació d'aquestes subvencions, segurament de manera només parcial, ja que és possible justificar la part de l'obra executada fins al moment".

Un cop notificat l'acord d'inici del procediment de resolució del contracte, l'empresa adjudicatària disposarà d'un termini de 10 dies per formular al·legacions. En cas que en formulin, l'expedient s'haurà de sotmetre a informe de la Comissió Jurídica Assessora i, posteriorment, la Junta de Govern Local decidirà si el contracte es rescindeix.

Si s'acaba rescindint el contracte amb l'empresa caldrà dir a terme la liquidació de la feina feta i la reclamació de danys i perjudicis, i iniciar els tràmits per a una nova adjudicació. Aquest procés pot allargar-se uns mesos i previsiblement no es podran reprendre les obres fins a final d'any.

La decisió d'iniciar l'expedient de resolució del contracte de l'obra es va aprovar en la junta de govern local celebrada el dimarts 13 de març.