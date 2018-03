L'Anella Verda de Manresa queda més a l'abast amb la publicació de 10 rutes per fer a peu

Una excursió pels pous de glaç de Manresa i la riera de Guardiola on es poden trobar gorgs d'aigües profundes excavats a la roca. O bé una sortida pels cingles del Llobregat des de Viladordis en direcció al Pont de Vilomara. O rutes més concorregudes com a Coll-baix o la riera de Rajadell.

Són alguns dels itineraris de natura per l'Anella Verda de Manresa que acaba d'editar l'Ajuntament. N'hi ha 10 amb l'objectiu d'oferir guies als amants de la natura i les caminades, i aprofitar els recursos naturals que hi ha a l'entorn de la ciutat. Ahir es va presentar la iniciativa en un acte en què van participar el regidor de Medi Natural, Pol Huguet, i el de Turisme, Joan Calmet.

«La natura és un valor en alça que atrau visitants de fora i sobretot de ciutadans de Manresa», va explicar Huguet. Per això l'estiu passat ja es va elaborar un plànol general desplegable de l'Anella Verda de la qual se n'han repartit més de 4.600 exemplars. Ara, però, se n'han editat de més específics. Són 10 itineraris: els pous de glaç i la riera de Guardiola; del Cardener al Llobregat; els cingles del Llobregat; el regadiu de Viladordis; el regadiu del Poal; el Cardener i el Puigberenguer, i dos trajectes curts que surten de la Torre Lluvià. Un en direcció a la riera de Rajadell i l'altra a la falda del Collbaix. Les publicacions es completen amb dues ja existents: la de Collbaix i la de la riera de Rajadell, que ara s'actualitzaran.

Per a Huguet els trajectes proposats són variats. «Hi ha paisatges salvatges com el de la riera de Guardiola», altres d'agrícoles propis de Manresa i comarca o també «d'agrestes com els cingles del Llobregat».

Al material editat hi ha el mapa amb l'itinerari marcat, explicacions del trajecte i també dels paratges que es van trobant al llarg del camí. Es poden aconseguir gratuïtament a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major, a la web de l'Anella Verda, www.anellaverdamanresa.cat, i l Wikiloc.

Per al regidor de Turisme, Joan Calmet, Manresa «te un potent entorn natural que hem de treballar perquè sigui prou atractiu perquè la gent en faci ús i que també sigui el màxim de responsable». El 6 % de les consultes que es van fer l'any passat a l'Oficina de Turisme de Manresa eren per sol·licitar informació sobre senderisme per l'entorn natural de la ciutat.