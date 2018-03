Treballs previs a la Baixada dels Drets

Aquests dies s'han iniciat els treballs previs a les millores previstes a la Baixada dels Drets. Consisteixen en cales al paviment per a la localització de serveis. Mentre es fan es mantindran els itineraris per als vianants. A la Baixada dels Drets és previst que s'hi facin obres, aquest any, per suavitzar el pendent i reurbanitzar tot l'entorn per millorar la connexió entre Escodines i Barri Antic.