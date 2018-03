Acció a La Plana sobre l'aigua i "Las Damas Azules", que protagonitzen cinefòrum

Aquest dijous al matí, a La Plana de l'Om de Manresa, dones de la ciutat (d'entitats i grups de manualitats) i els alumnes de primer del mòdul d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà han portat a terme una acció per donar a conèixer la lluita de les dones per l'accés a l'aigua que explica el documental "Las Damas Azules", que es podrà veure el proper dilluns 19 de març, a 2/4 de 8 del vespre, a l'auditori de La Plana, i que va protagonitzar l'article central, dilluns d'aquesta setmana, de la Pàgina del Consell Municipal de Solidaritat de Manresa a Regió7.

La projecció, organitzada per la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Cirera i Enginyers Sense Fronteres amb el suport de la Diputació de Barcelona, inclourà un debat amb Enginyeria Sense Fronteres.

Durant tot el mes de març s'ha realitzat un treball de sensibilització i formació a càrrec de l'ONG Enginyeria Sense Fronteres, creadora del documental. Així, s'han fet sessions amb l'alumnat dels Mòduls d'Integració Social i d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà, i també amb diferents grups de dones de la ciutat. Aquest treball ha tingut la col·laboració del Servei d'Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig.

El documental és un exemple de resistència i d'autoorganització de la lluita de dones per l'accés a l'aigua. Dirigit per Bérengère Sarrazin, clourà les activitats proposades per l'àrea de cooperació de l'Ajuntament durant tot el mes de març en el marc del Dia Internacional de la Dona.

"Las Damas Azules" són dones que han deixat empremta amb la seva lluita per un dret fonamental: el dret a l'aigua potable. Tot i que aquestes dones ens acosten a la realitat de Perú, seva experiència serveix per reflexionar.

