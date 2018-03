Convoquen la segona manifestació en 12 dies en defensa de les pensions

Protesta per per demanar pensions dignes, la setmana passada

Protesta per per demanar pensions dignes, la setmana passada arxiu/mireia arso

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa organitza, avui, una xerrada sobre «Present i futur de les pensions públiques». Es durà a terme a les 7 de la tarda al Centre Cultural el Casino. L'acte coincideix amb la convocatòria d'una nova manifestació per defensar les pensions públiques. La segona que hi haurà en 12 dies a Manresa.

La conferència d'avui anirà a càrrec del coordinador de Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, i de els activistes Manuel Tórtola i Prudenci Vidal. Parlaran de la situació actual de les pensions i propostes de futur de Marea Pensionista. Es tracta d'una associació d'àmbit estatal que té com a objectiu «salvar les pensions públiques» i que va dirigida a totes les persones pensionistes d'esquerres. La seva finalitat és situar el tema de les pensions a primera línia del debat públic, i organitzar-se perquè siguin dignes.

Per altra banda, la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran de Manresa ha convocat per a aquest dissabte a les 11 del matí una concentració-manifestació que sortirà del carrer del Bruc, davant les oficines de la Seguretat Social, i que acabarà a la Plana de l'Om amb la lectura d'un manifest. Recorden que les pensions són la font d'ingressos més important i estable per a 9 milions de pensionistes i jubilats.

Els convocants conviden tothom, pensionistes o no, a participar-hi «per posar en evidència el malestar que causa la important pèrdua del poder adquisitiu de les nostres pensions». La setmana passada ja hi va haver una primera mobilització a Manresa que va reunir un centenar de persones.

La plataforma la formen l'Associació Viure i Conviure, l'Associació Gent Gran de la Balconada, CCOO, UGT, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Amics de la Gent Gran i la federació de barris.