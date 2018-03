Correus renova la bústia groga del carrer Saclosa

?Els veïns de la plaça Catalunya han tingut aquesta setmana la sorpresa que la bústia groga que sempre hi ha hagut a la cantonada del carrer de Saclosa amb el de Navarra havia desaparegut. Només en quedava la base. Dimarts, ja hi tornava a ser. Fonts de Correus van explicar a Regió7 que la bústia que hi havia estava força deteriorada i que l'han canviat. A Manresa, del mateix model que aquesta, cilíndrica i de color groc, hi ha 42 bústies. - G. C.