Del 1908 al 2018, 110 anys d'història de l'escorxador

El recinte modernista de l'escorxador de Manresa es va començar a construir el 1906 i va entrar en funcionament dos anys més tard, el 1908. Ara, 110 anys després, s'han iniciat les obres a l'última part que quedava dreta del complex per completar la seva transformació en un recinte universitari. Serà la FUB3 (vegeu Regió7 de dimarts). Fins ara hi tenia la seva seu l'AVV del Poble Nou.



El pavelló principal del recinte ja es va recuperar el 2005 com a biblioteca universitària, projecte que va empènyer la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa i que dóna servei al campus universitari de la ciutat.



Ara la nau lateral es rehabilitarà i tindrà tres plantes amb aules, serveis, espais polivalents, zones de treball per a professors i despatxos. Al costat s'alçarà un edifici nou respectant l'actual façana modernista on hi haurà més aules i un gimnàs.



Segons el director general de la Fundació Universitària, Valentí Martínez, amb la FUB3 «reutilitzem uns espais que ens són necessaris per fer l'activitat ben feta. Però si seguim creixent en els pròxims anys igual tenim problemes d'espai a curt termini».



La història de l'escorxador de Manresa està marcada per tres dates: el 1908, quan va entrar en funcionament; el 1998, quan es va ater-rar en part per fer-hi el Centre Tecnològic, ara FUB2, i el 2018 amb la FUB3.