L'Ajuntament i l'empresa dels accessos al museu es culpen mútuament del retard

CDC i ERC es presentaran a les eleccions municipals del maig del 2019 sense tenir enllestida la reforma de l'antic col·legi Sant Ignasi. L'obra dels nous accessos ha incomplert els terminis fixats i el govern municipal ha posat en marxa la rescissió del contracte d'obra. L'empresa Construcciones Fertres admet haver comès errors però responsabilitza l'Ajuntament del gruix del retard.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va explicar ahir en roda de premsa que la fase d'obra adjudicada a Construcciones Fertres havia d'estar enllestida el 20 de novembre passat i que gairebé 4 mesos després del total de 566.100 euros de l'adjudicació només s'han executat 247.568 euros, el 43,7%.

Aloy va explicar que la decisió de treure de les mans l'obra a Fertres i buscar una altra empresa s'ha pres després de tenir constatats, a banda de l'incompliment de compromisos temporals, de «manca de planificació i deficiències d'execució de l'obra». A més, l'Ajuntament considera que hi ha hagut 6 planificacions d'obra diferents que presentaven «incoherències i absències d'activitats que les feien poc fiables i poc creïbles».

Per al govern, aquesta poca fiabilitat queda demostrada pel fet que l'empresa, sistemàticament, «ha rectificat la proposta de planificació perquè el desfasament real de l'execució de l'obra els posava cada vegada en qüestió».

A més, aquesta falta de fiabilitat de les planificacions aportades s'ha produït des de l'arrencada de les obres i, fins a data d'avui, encara no s'ha resolt. «També s'han detectat deficiències en l'execució de l'obra i incompliment de les ordres de la direcció d'obres».



Culpa compartida

L'empresa Construcciones Fertres té una visió dels fets ben diferent.

Considera que el problema de base ha estat que han hagut de treballar seguint un projecte «que és un desastre» i que si l'Ajuntament no admet la seva part de responsabilitat en el retard ho aclariran als tribunals.

Construcciones Fertres assegura que exigirà responsabilitats perquè, des del seu punt de vista, hi ha hagut «autèntica mala fe i un comportament temerari», ja que «és rotundament fals que la situació sigui atribuïble únicament a l'empresa».

Asseguren que quan s'havia de començar l'obra no es va poder fer perquè «encara s'estaven retirant obres d'art del museu» i que hi havia importants errors de projecte amb gruixos de murs que no eren correctes, càlculs d'apuntalaments que quedaven molt curts i, fins i tot, se'ls feia «tirar a terra un mur quan no era necessari i amb el pèrit dient que això era demencial».

Situacions que s'han hagut d'anar superant, però que fer-ho comportava més tràmits i esperes que no són atribuïbles a ells sinó al propi ajuntament.

L'empresa assegura que aquests fets i molts altres s'acreditaran perquè la situació ha estat «escandalosa».