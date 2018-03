S'aprova una moció a favor d'equiparar les pensions entre homes i dones

Promoure l'equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, és una de les peticions de la moció aprovada pel ple de l'Ajuntament de Manresa que insta el govern de l'estat espanyol a que els jubilats recuperin poder adquisitiu.

La Moció de les pensions s'ha aprovat amb una esmena d'addicció del PSC per tal que l'Ajuntament doni suport a la concentració del 17 de març a Manresa en defensa de les pensions. El resultat final és que la moció amb l'esmena d'addició ha obtingut els vots a favor de totes les forces polítiques excepte CUP i Ciutadans que s'han abstingut.

La moció demana al govern central que vinculi per llei la revalorització de les pensions a l'evolució de l'IPC perquè "les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l'increment de cost de la vida", així que cal "derogar qualsevol mesura que ho contradigui".

També es compromet a promoure el diàleg social per tal que en un marc català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social "no sigui possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l'estat".