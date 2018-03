Un valuós recull històric i sentimental del comerç que va abaixar la persiana

De la pastisseria Andreu, de la peixateria Litoral, de la cansaladeria Ballonga, de regals Alier... Persones lligades a comerços que durant un mínim de vint anys van dibuixar la cara comercial de Manresa no es van perdre, aquest dimecres, la presentació oficial del projecte Apugem la persiana, que va omplir la sala d'actes del Casino.

Quan el va presentar, l'historiador Francesc Comas, del Centre d'Estudis del Bages, organitzador de l'acte, va destacar que aquest blog no només serveix per recuperar la memòria històrica de comerços que ja no són als nostres carrers, sinó també la sentimental. I és que, com van destacar els seus actuals responsables -Lluïsa Font, Blanca Virós, Zara Morales i Jordi Bonvehí- la història dels vint establiments que hi ha (per ara) ha estat possible gràcies al fet que els seus responsables els hagin confiat un valuós tros de la seva vida en forma d'informació oral, documental i fotogràfica. Material inèdit i molt sensible.

Font, historiadora i fundadora, en va explicar el camí des del 2014 fins ara; Morales, periodista, què la va moure a formar-ne part: bàsicament, poder (i saber) escoltar; Bonvehí, historiador, va explicar el contingut del blog, que va molt més enllà de la biografia dels vint comerços, i que el 2017 van millorar amb un canvi de plataforma i un petit ajut de l'Ajuntament. Virós, documentalista i bibliotecària, va parlar del futur: fer un anecdotari, un banc d'imatges...

Com a temes de fons, la despersonalització de les ciutats amb el canvi de negocis locals per franquícies i grans cadenes, i descobrir que les Escodines, un barri dramàticament mancat de comerç, va arribar a tenir quatre peixateries i una trentena de botigues.