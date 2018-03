Una botiga rebutja el nou comptador intel·ligent i Endesa li talla la llum

La botiga d'aliments ecològics i dietètics La Magrana, situada al carrer Major de Manresa, està sense subministrament elèctric des de dimarts al matí. Aquesta és la mesura que ha adoptat la companyia Endesa davant la negativa de la responsable de l'establiment, Isabel Canudas, a canviar el comptador analògic per un d'intel·ligent, telegestionat.

La parella de Canudas, Pablo Solar, ha denunciat la situació a aquest diari. Solar ha relatat que fa quatre setmanes un tècnic de la companyia elèctrica es va adreçar a la botiga per fer el canvi de comptadors. Canudas s'hi va negar i va enviar un burofax adreçat a Endesa Distribució Elèctrica Barcelona en el qual expressava la seva oposició a la substitució de comptadors i demanava a la companyia que els garantís que els comptadors digitals no són perjudicials per a la salut a causa de la «contaminació electromagnètica». També denuncien que, amb el canvi de comptadors «hi ha una pèrdua de privacitat, ja que amb els digitals la companyia pot prendre dades molt freqüentment». Canudas i Solar també demanen saber «quines garanties tenim per conèixer que la lectura dels comptadors es correspon amb el consum real del nostre local»; i recorden que la instal·lació «no és obligatòria fins al 31 de desembre del 2018» i que, a més, han de ser «el 80% dels consumidors i no el 100% els que han de tenir instal·lats els nous comptadors».

Solar assenyala que Endesa «no ha contestat el burofax que hem enviat i, en canvi, la seva resposta ha estat «tallar-nos la llum».

La Magrana funciona, de moment, amb llums portàtils i no disposa ni de telèfon, ni Internet, ni datàfon. A més, té inoperativa la nevera on guarda els productes d'alimentació. Canudas s'està plantejant posar al local «un grup electrogen amb bateries de gel».