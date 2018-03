L'Ajuntament aprova la cessió a Ampans dels terrenys de La Parada destinats a un nou equipament social

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquesta setmana en Junta de Govern la cessió gratuïta a AMPANS del dret de superfície sobre una finca de propietat municipal ubicada a la Parada per fer-hi un equipament social. Es tracta d'un terreny situat entre els carrers de La Pau i el Camí Vell de Santpedor. L'entitat hi projectarà un model innovador d'acolliment residencial per a persones amb disCapacitat que estan en situació d'envelliment.

La cessió de la finca a la Parada ja va ser anunciada per aquest diari durant l'any 2016. Aquesta setmana però, l'Ajuntament ho ha aprovat oficialment en la Junta de Govern.

La proposta d'AMPANS es va presentar a la convocatòria de l'Ajuntament de Manresa que feia referència a l'expedient de contractació del dret de superfície sobre aquesta finca, que va ser publicat al BOP el novembre passat. La Junta de Govern va acordar la cessió gratuïta per a la construcció de l'equipament per un termini de 75 anys, prorrogables a 15 més.

AMPANS treballa des de fa temps en l'estudi de nous models d'atenció que responguin a les necessitats específiques de les persones amb disCapacitat que es fan grans, i donin resposta a les pròpies famílies que envelleixen juntament amb els seus fills i que volen mantenir la unitat familiar.

Moltes de les persones que AMPANS acompanya al llarg dels més de 50 anys de trajectòria en el camp de la disCapacitat, han crescut amb l'entitat. En aquests moments, mitjançant els seus serveis de continuïtat assistencial, acompanya 265 persones que tenen més de 45 anys.

Segons dades del sector, una de cada tres persones amb DisCapacitat Intel·lectual a l'estat espanyol viu al domicili familiar i l'edat mitjana dels progenitors se situa entre els 76 i els 78 anys, amb un increment important de famílies amb un sol progenitor. El cuidador principal, doncs, és molt gran i en la meitat de les famílies és un sol cuidador. Davant d'aquestes circumstàncies, es calcula que una de cada tres persones que vivien al domicili familiar han hagut d'abandonar-lo per anar a viure, majoritàriament, a llars-residència o residències. Aquesta situació comporta un procés dolorós per a les famílies perquè els seus membres es veuen obligats a ingressar en residències per separat.

Fins ara, aquest ha estat el model tradicional, però l'aposta per avançar cap a models més inclusius, que fomentin la diversitat com un valor social, la participació en la vida comunitària i la qualitat de vida de les persones i de les famílies, fa que AMPANS impulsi projectes com el de La Parada. Amb aquest projecte es vol donar resposta a les persones grans amb disCapacitat, i a les situacions familiars que, arran de l'envelliment de tots els seus membres, requereixen suports per assegurar la unitat de convivència de pares i fills.



La Parada, projecte social



L'avantprojecte de La Parada presenta un equipament distribuït en 3 espais: Llars residència, Benestar i Salut i espai comunitari. Disposarà de 60 places de llars-residència per a persones que requereixen suport, 50 places de servei diürn de teràpia ocupacional per a persones amb necessitats de suport, i 12 habitatges destinats a persones i famílies amb necessitats de suport puntual per a la seva autogestió i vida independent.

El nou equipament de La Parada s'està projectant amb paràmetres innovadors. A banda de disposar de tots els recursos humans i tècnics necessaris, incorporarà la tecnologia com a eina per a millorar la qualitat de vida de les persones i les relacions amb la comunitat, i oferirà una àmplia prestació de serveis, amb un model d'atenció centrat en les persones i, alhora, amb la inclusió del propi servei com a valor de ciutat.

El disseny d'aquest nou model residencial es fa seguint un mètode de coproducció i de cooperació, i pretén provocar un canvi de mirada envers la discapacitat i les persones en situació de vulnerabilitat, entenent la diversitat com un valor de convivència i de transformació social. Aquests nous models dibuixen equipaments arquitectònicament oberts a l'entorn, sostenibles, que faciliten la convivència comunitària i sinergies amb el barri i la ciutat.

AMPANS preveu començar les obres el mes de setembre amb l'objectiu que estigui llest per a la seva posta en marxa, l'octubre del 2020.