L'exalcalde Cornet augura a Manresa que l'era digital revolucionarà el món de la salut

D'aquí a uns anys els metges podran operar des de casa; els cotxes podran fer una anàlisi de la salut dels ocupants mentre circulen o es podran fer anàlisis de sang sense necessitat d'haver d'extreure sang, senzillament posant un dit damunt d'una pantalla. No és ciència-ficció. Són tan sols alguns exemples de la futura revolució que viurà el món de la sanitat gràcies a les noves tecnologies.

Una revolució que ja és aquí i que anirà avançant, va assegurar aquest dijous a Manresa l'exalcade Joan Cornet. Va participar a la Jornada de Geriatria del Bages organitzada per Sant Andreu Salut Fundació i Althaia en la seva qualitat de director l'European Connected Health Alliance-HUB Barcelona, organisme que promou solucions innovadores en salut.

Cornet va ser l'encarregat de pronunciar la conferència final de la jornada i la va centrar en les tecnologies digitals en els serveis de salut en pacients fràgils i d'edat avançada.

Primer va fer una radiografia de la situació actual: el món canvia constantment i cada cop és més complex, cosa que «no és dolenta però que significarà un canvi important a l'hora de fer les coses». A continuació va recordar que hi ha un creixement exponencial de persones grans a escala mundial i menys recursos per atendre-les. «Com s'ha d'afrontar això?», es va demanar. La resposta es podria trobar en les noves tecnologies i en la futura societat hiperconnectada, va assegurar.

En va posar exemples. Ja hi ha eines que permeten monitoritzar un pacient a casa sense necessitat que estigui ingressat en un centre sanitari; aplicacions per saber si una persona s'ha pres la medicació; fer diagnòstics a distància; aparells d'emergència per a gent gran que viu sola a casa; habitatges preparats tecnològicament i expressament per a la gent gran i programes perquè la família en pugui fer seguiment minut a minut a distància. «Ja hi ha aplicacions d'aquest tipus. El problema és saber quina és la bona i què és el que volem i necessitem. També com ens organitzem, qui decideix, perquè sense lideratges res no canvia, i qui paga tot això».

Al llarg de la seva exposició Cornet va citar exemples reals de supercomputadores amb la capacitat de comparar tumors de tot el món en pocs segons per fer el diagnòstic a un pacient i precisar de quin tipus de càncer es tracta, o va explicar l'experiència de l'Hospital del Mar de Barcelona que té en marxa una consulta en línia de cardiologia que ha reduït un 60 % la mortalitat de pacients.

Per això va acabar la seva intervenció amb un consell a tots els professionals que van participar a la Jornada de Geriatria: els va aconsellar formar-se en noves tecnologies. «És una eina, no us espanteu, el que importen són les persones», va dir.