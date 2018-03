A l'Hospital del Mar un 30 % de persones grans amb càncer rebutgen tractar-se

Professionals de l'Hospital del Mar de Barcelona van exposar a la Jornada de Geriatria del Bages que es va celebrar ahir a la FUB que un 30 % de persones grans a qui s'ha diagnosticat càncer rebutgen qualsevol mena de tractament un cop se'ls ha donat tota la informació sobre la malaltia.

L'experiència de l'hospital barceloní va servir per explicar als més de 160 professionals que es van reunir a la jornada una subespecialitat mèdica que fa poc temps que existeix: l'oncogeriatria. És la fusió entre l'oncologia i la geriatria, va explicar ahir a Regió7 el director mèdic de l'Hospital de Sant Andreu, Cristòfol Ortega. «Cada cop està més demostrat que una valoració integral geriàtrica ajuda molt a saber com està el pacient a l'hora de plantejar tractaments». En una persona fràgil hi ha més possibilitats que aquests tractaments causin efectes secundaris. «Es valoren els tractaments adequats a la seva situació o si no té gaire sentit fer-ne. Sempre amb una informació completa. Llavors el pacient i la família decideix».

A la jornada també es va parlar del que ara s'anomena atenció intermèdia, que és la que hi hauria entre un hospital d'aguts i la primària. «Hi ha molts pacients que no cal que ingressin en un hospital d'aguts i que poden passar per un centre intermedi, que és el que es coneix com a sociosanitari. A Sant Andreu ara ens comencem a definir com a hospital intermedi».

Són pacients que «han fet una davallada i que necessiten convalescència abans de tornar al seu entorn, sense necessitat d'alta tecnologia, o amb patologies que no han d'arribar als hospitals».

El director general de Sant Andreu Salut Fundació, Manel Valls, i de la Fundació Althaia, Manel Jovells, es van encarregar de cloure la Jornada de Geriatria.