Pep Guardiola protagonitza la nova campanya de mecenatge de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia d'Althaia

La Fundació Althaia compta en la segona fase de la campanya "Posem-hi el cor", per recollir diners per la construcció del nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia, amb una cara coneguda: Pep Guardiola. El santpedorenc, entrenador del Manchester City, és un dels protagonistes del nou espot, que convida a la ciutadania a fer de mecenes de la futura unitat mèdica. La primera fase d'aquesta iniciativa ha aconseguit assolir gairebé 400.000 euros

En l'anunci, presentat aquest divendres, Guardiola es passa una pilota amb professionals i pacients d'Oncologia mentre animen l'espectador a posar-hi les ganes, l'emoció, la il·lusió, l'energia i, sobretot, el cor per fer possible el nou equipament.

Sota el lema "La pilota és al teu camp", la campanya de captació de fons pren un gir en la interpel·lació al ciutadà: d'una banda, la malaltia ens pot "tocar" a tots i totes; de l'altra, després del gran resultat de la primera onada, el nou missatge ens diu que ara ens toca a nosaltres moure fitxa.

Una pilota a canvia d'un donatiu de 50 euros



A la polsera solidària que els particulars poden adquirir a canvi d'un donatiu de 4 euros, ara s'hi afegeix la pilota que Guardiola i la resta de protagonistes de l'espot es passen entre ells. La pilota es podrà aconseguir a canvi d'un donatiu de 50 euros.

Les pilotes es distribuiran per mitjà d'una xarxa de col·laboradors que no para de créixer. El BBVA posa a disposició de la campanya totes les seves oficines de la Catalunya central. El Grup Llobet ho distribuirà per mitjà de tots els supermercats saludables Ca l'Arpellot (Manresa, Navàs i Gironella) i dels establiments Llobet de Berga, Solsona i Moià. La cooperativa Abacus ha destacat el projecte al seu aparador de Manresa i col·labora activament en la seva distribució i promoció. I l'Associació de Comerciants del Centre Històric de Manresa és la primera agrupació comercial a sumar-s'hi en bloc, en un procés que s'ampliarà a demanda de les entitats.

Compartir la foto a les xarxes socials



A partir de l'adquisició de la pilota, Althaia convida els mecenes particulars a fer-se una foto amb l'esfèrica i compartir-la a les xarxes amb l'etiqueta #posemhielcor, mentre que en el cas de les empreses i institucions és diferent: amb el seu donatiu institucional, se'ls convida a elaborar un vídeo de l'equip de professionals passant-se la pilota com en l'espot de campanya, i serà Althaia qui compartirà aquests vídeos per difondre el seu compromís amb aquesta iniciativa solidària. A més, els mecenes institucionals tindran presència a l'entrada del nou Hospital de Dia.

En paral·lel, la campanya posa un èmfasi important en la figura dels col·laboradors, que poden ser des d'establiments que s'han ofert a distribuir les pilotes fins a entitats que vulguin organitzar actes i esdeveniments a benefici de la captació de fons per a l'Hospital de Dia d'Oncologia. Aquests col·laboradors, que ja han estat fonamentals per assolir la xifra actual dels 400.000 euros, també seran destacats a les xarxes d'Althaia amb imatges seves amb la pilota solidària, que s'ha batejat com a "pilota oficial de la competició per la vida".

El projecte de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia d'Althaia millorarà extraordinàriament l'experiència dels usuaris en la línia de situar-los en el centre de l'atenció i dins del convenciment que, en la recuperació d'un càncer, hi juga un paper fonamental el component emocional. El nou Hospital de Dia no només quadruplicarà la superfície de l'actual (amb més de 800 m2), sinó que també incorporarà vistes a l'entorn, llum de dia, mobiliari amable i espais que garanteixin, a demanda, la intimitat i la socialització dels pacients.

La construcció de l'equipament costarà un milió d'euros, i en farà falta un milió més (2 milions en total, per tant) per a tot l'equipament i la posada en marxa. La segona meitat arribarà per altres bandes, també amb l'ajut d'empreses, institucions, administracions i fons propis de la Fundació Althaia. El primer milió, o millor dit els 600.000 euros que encara falten, han d'arribar amb aquesta nova onada de mecenatge. La pilota és al teu camp.