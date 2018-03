Les Proves Cangur porten 645 alumnes de secundària a la UPC Manresa

Arxiu Particular

L´objectiu és que l´alumnat es diverteixi resolent problemes matemàtics Arxiu Particular

Estudiants de 20 instituts de la Catalunya Central van competir a la l´Escola Politècnica Superior d´Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en les Proves Cangur de Catalunya, una activitat matemàtica que organitza des de 1996 la Societat Catalana de Matemàtiques.

Amb un format de concurs individual, l´objectiu autèntic del Cangur és que l´alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot resolent els reptes plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i l´enginy que en coneixements matemàtics específics. Els participants disposen d´una hora i un quart per contestar 30 problemes de resposta tancada, amb tres nivells de dificultat i cinc opcions de resposta per a cada problema.

A Manresa, a més a més de les proves cangur, els estudiants de batxillerat van poder participar en els tallers Geolocalització de recursos geològics, Surveying, Dibuixa i imprimeix en tres dimensions, Beautiful chemistry i Les TIC i internet de les coses: exemples i demostracions, relacionats amb la geologia, la localització GPS, les eines de disseny CAD, la química i les TIC, tots organitzats i dirigits per professorat de l´escola. I els de 4rt d´ESO van competir en el joc de pistes relacionat amb les matemàtiques Mesures a cop d´ull, que van guanyar els alumnes de l´Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet.



Premi Copa STEM 2018

Durant la jornada també es va fer públic el veredicte del Premi Copa STEM-UPC Manresa, organitzat arran del concurs Copa Cangur realitzat a l´EPSEM el mes de gener. L´objectiu era potenciar les relacions entre les matemàtiques I la tecnologia, en la direcció del programa STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Els equips, formats per alumnes de centres de secundària, responien en línia després d´investigar aportacions a l´enginyeria de persones rellevants en l´àrea de matemàtiques. En particular es demanava que ho relacionessin amb els graus que s´imparteixen a l´EPSEM, alguns dels quals només s´imparteixen en aquesta Escola, com són el nou grau en Enginyeria d'Automoció i dels graus en Grau en Enginyeria de Sistemes TIC i en Enginyeria Minera.

La resta de graus que també s´imparteixen i que per tant entraven en joc són els de són en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria Química.

En la Copa STEM 2018 han estat premiats dos equips. Per una banda, l´equip format per Hilda Crusats i Núria Llopart del centre escolar INS Jaume Callís, de Vic, per les seves respostes citant aportacions de Bernoulli i Euler en especial en l´Enginyeria Mecànica i l´Enginyeria d´Automoció.

Per l´altra banda l´equip format per Anna Calvés, Marc Cases, Albert Mercè i Jordi Sanchis, del centre escolar FEDAC de Manresa, que han rebut el premi per la varietat de les seves respostes citant aportacions gairebé a tots els graus en enginyeria que s´imparteixen a la UPC a Manresa.