Althaia es proposa recaptar un milió per l'hospital d'oncologia

«Posem-hi el cor i ho farem possible», diu el santpedorenc Pep Guardiola en el nou vídeo de la campanya de mecenatge de la Fundació Althaia per recaptar fons per fer nou l'hospital d'oncologia i hematologia de Sant Joan de Déu de Manresa. La iniciativa es va posar en marxa el setembre passat i des d'aleshores ha recaptat pràcticament 400.000 euros. La fita que ara s'ha proposat Althaia és arribar al milió i finançar, així, la meitat del projecte, que té un cost de dos milions.

Ahir es va presentar públicament aquesta nova fase de la campanya de mecenatge que té com a principal reclam Pep Guardiola. Juntament amb usuaris de l'hospital de dia i els caps dels serveis d'oncologia, Montserrat Domènech, i d'hematologia, Albert Altés, al vídeo es passen una pilota.

Això és el que proposa ara Al-thaia en la nova campanya de mecenatge. Passar-se la pilota, ja sigui individualment o de forma col·lectiva. Per aconseguir la pilota es pot fer una donació de 50 euros com a mínim i fer-se una fotografia amb ella que es penjarà al hastag #posemhielcor. Pel que fa a l'àmbit col·lectiu, com per exemple empreses, la idea és fer una donació de 1.000 euros i enregistrar un vídeo com el de Guardiola i els usuaris i professionals d'Al-thaia, i també fer-lo córrer per les xarxes. «Volem crear un clima d'equip», va assegurar la responsable de la unitat de Participació i Mecenatge d'Althaia, Antònia Raich. Les pilotes es poden trobar a les oficines del BBVA de la Catalunya Central; a Ca l'Arpellot; al Grup Llobet; a l'Abacus i a botigues del centre històric.



Missatge de Guardiola

La presentació de la campanya es va fer a la sala d'actes de Sant Joan de Déu. Hi van assistir representants del món social i econòmic de Manresa. També Guardiola, que va enviar un missatge des de Manchester en format de vídeo en el qual comenta que està content de formar part de l'hospital de dia d'oncologia d'Althaia. «Segur que feu una tasca brutal. Estarem en contacte no només ara, sinó els propers anys. I ara la pilota és al vostre camp. Entre tots, molt o poc, a tirar-ho endavant». «La pilota és al teu camp» és precisament el lema de la campanya.

El director general adjunt d'Al-thaia, Albert Estiarte, va explicar que Guardiola «no va dubtar ni un moment» a apadrinar la campanya, tot i ser una persona «molt reservada» que no participa en aquest tipus d'activitats, «no per egoisme, sinó per necessitat», perquè cada dia li fan arribar un munt de propostes. «En aquest cas considera que és el seu territori, el seu hospital, i el de la seva família».

Un dels moments més emotius de l'acte va ser la intervenció de dos usuaris de l'hospital de dia, Susana Sala i David Riera. «M'han donat moltes vegades les gràcies, però sóc jo qui les he de donar», va dir Sala. Riera va lloar el servei i l'equip humà del servei. Els dos van destacar la necessitat i la importància de millorar les instal·lacions per fer un hospital de dia més humanitzat i confortable per als pacients i els seus familiars.

També hi van intervenir la cap del servei d'oncologia, Montserrat Domènech, el d'hematologia, Albert Altés, i la infermera Susana Gubianes. Van remarcar la necessitat de disposar d'espais més humanitzats. Al nou espai de l'hospital de dia els pacients tindran més espai que no pas ara, més confort i intimitat per fer els tractaments contra el càncer.