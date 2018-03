Ampans farà una residència per a discapacitats ja grans i les seves famílies

Ampans construirà una residència al sector de la Parada de Manresa que tindrà llars per a persones amb discapacitat ja grans i per a la seva família, també envellida, per assegurar la convivència de pares i fills i mantenir la unitat familiar. D'aquesta manera s'evita que les famílies s'hagin de separar per anar a residències diferents quan els progenitors, que són els cuidadors principals, ja no es poden fer càrrec del fill. És un model innovador d'acolliment residencial, segons la mateixa entitat.

Tal com ja va avançar Regió7, l'Ajuntament de Manresa ha aprovat la cessió gratuïta a Ampans d'una finca de propietat municipal a la Parada per un termini de 75 anys, prorrogables a 15 més. És entre els carrers de la Pau i el Camí Vell de Santpedor. És previst que les obres comencin el mes de setembre i que es tingui enllestit el nou equipament l'octubre del 2020, que és quan es posaria en marxa.

Tindrà tres espais: llars-residència, benestar i salut, i espai comunitari. Disposarà de 60 places de llars-residència per a persones que requereixen suport; 50 places de servei diürn de teràpia ocupacional i 12 habitatges destinats a persones i famílies que també necessiten suport puntual per a la seva autogestió i vida independent. Segons Ampans, una de cada tres persones amb discapacitat intel·lectual a l'Estat viu al domicili familiar, i l'edat mitjana dels pares és d'entre 76 i 78 anys. En la meitat de casos només hi ha un sol progenitor. Es calcula que també una de cada tres persones ha hagut de deixar el domicili familiar per anar a una residència o llar-residència. Els 12 habitatges del nou equipament evitaran aquesta fractura familiar.

A part dels recursos humans i tècnics, el nou edifici de la Parada incorporarà la tecnologia com a eina per millorar la qualitat de vida de les persones.