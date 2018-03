Els jesuïtes construiran un oratori soterrat als jardins de la Cova orientat a Montserrat

El conjunt ignasià de Manresa guanyarà un nou espai amb la construcció d'un oratori soterrat als jardins de la Cova.

L'espai de meditació estarà insonoritzat i s'ha dissenyat orientat cap a la muntanya de Montserrat. El ple municipal va donar llum verd dijous al vespre a modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per fer possible aquest espai que ha de servir per a la reflexió i la meditació.

El projecte forma part de les actuacions que es realitzen per adequar els espais de la Cova de cara al 2022, quan se celebrarà els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la ciutat.

La Companyia de Jesús ha presentat davant l'Ajuntament la proposta per a la construcció de l'oratori soterrat en l'àmbit dels jardins del santuari, concretament a la banda est del passatge de la Cova i obert cap al sud.

Sobre la base d'aquesta proposta, els serveis tècnics municipals han elaborat un document de modificació puntual del planejament de la ciutat i que descarta la seva ubicació en l'actual Cova, ja que l'edifici està inclòs en el Catàleg de Patrimoni amb protecció integral i no és possible preveure-hi noves obertures. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va explicar que la construcció evocarà les condicions d'una balma i dotarà el nou espai d'aïllament acústic de l'entorn, emulant l'espai de pregària de dant Ignasi de Loiola. Els jesuïtes hi pretenen portar a terme activitats destinades al culte i la meditació.

Per fer-lo realitat cal modificar la catalogació urbanística de l'espai, ja que, segons l'ordenament actual, només hi pot haver un jardí i d'aquesta manera serà possible actuar al subsòl. La comissió de patrimoni reunida va valorar molt positivament la proposta. Es tracta d'una zona d'expectativa arqueològica i, tal com preveu el catàleg de patrimoni, haurà d'anar acompanyada d'un estudi documental previ. Segons el regidor d'Urbanisme, es tracta d'una modificació petita que no afecta el sistema d'espais lliures ni les zones verdes ni wls equipaments esportius ni tampoc comporta un increment d'edificabilitat.

Qualsevol d'aquestes condicions haurien requerit d'una avaluació d'impacte ambiental estratègica que no serà necessària.

Segona Aloy, «es tracta d'un projecte atractiu, pensat, rumiat, que encaixa perfectament en la voluntat de respectar al màxim el patrimoni i de treure el màxim profit de les vistes que ofereixen els jardins de la Cova i de fer-ho amb un projecte exquisit».

Un cop aprovada la modificació haurà de passar per un període d'un mes d'exposició pública.