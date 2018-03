Més de dues mil sis-centes persones utilitzen habitualment la zona esportiva del Congost

Progressa adequadament però lentament. La construcció del Complex Esportiu del Vell Congost va ser l'última gran actuació urbanística que va registrar l'anella esportiva de Manresa. Però les estretors econòmiques que ha afrontat el consistori durant la legislatura passada i en l'actual, que finalitza el maig del 2019, no ha aturat la transformació progressiva del rovell de l'ou esportiu de la capital del Bages. En el còmput dels últims set anys, incloent-hi el present exercici, la inversió de l'Ajuntament a la zona esportiva és d'1.895.951 euros.



L'adequació dels nous camps de rugbi i beisbol; la conformació i obertura de l'escola de ciclisme; la urbanització dels accessos a l'estadi de futbol i la construcció de dos camps de vòlei platja, que es completarà enguany, són els principals fruits de l'esforç inversor realitzat.



Efectuar amb el mínim retard la substitució de la gespa artificial de l'estadi de futbol o de la superfície sintètica de les pistes d'atletisme, i mantenir un ritme constant d'inversió que incideixi en la millora i ampliació dels equipaments existents i en el relligat urbanístic de la zona esportiva són les línies de treball de Jordi Serracanta en l'actualitat. El regidor d'Esports de la ciutat assenyala que «prioritzem les actuacions que tenen més retorn social, que afecten més població i més usuaris actuals o potencials».

Dos mil sis-cents esportistes



Segons els estudis efectuats pels tècnics municipals, l'anella del Congost té 2.635 usuaris fixos el curs esportiu 2017-18. Això sense comptar les persones que utilitzen els circuit de cros o running, ni els que hi fan altres activitats esportives a l'aire lliure pel seu compte. Tampoc s'han quantificat els jugadors dels equips que visiten el Congost per competir amb les entitats manresanes. L'espai permet practicar setze modalitats esportives diferents, tretze de les quals s'hi fan de manera ininter-rompuda gestionades pels clubs.



Serracanta qualifica el Complex Esportiu del Vell Congost com «un equipament modèlic» i en destaca «la polivalència i l'optimització dels espais», a més de «la calidesa de la instal·lació». El projecte, ideat i impulsat per Núria Sensat (ICV), va rebre el darrer impuls econòmic en els pressupostos de l'any 2012, ja amb Valentí Junyent a l'alcaldia: una inversió d'1.198.922 euros.



Des les altres cinc grans actuacions efectuades pels equips de govern liderats per Junyent, Serracanta exposa que l'adequació del camp de rugbi «ha permès al Manresa RC consolidar el seu projecte esportiu i anuncia que «aquest any el dotarem de graderies amb un projecte molt integrat en l'entorn». Es bastiran unes grades configurades per un esglaonat de fusta amb un cost de 31.273 euros. Pel que fa al camp de beisbol, s'adequaran de manera definitiva les zones de banquetes i se'l dotarà d'un magatzem, a més de resoldre una canalització d'aigües. La inversió prevista és de 32.500 euros.



Menció a part mereixen les instal·lacions que acullen la nova Escola de Ciclisme de Manresa, ubicada a l'antic camp de beisbol. La reconfiguració de l'espai ha requerit un esforç d'inversió nul, de zero euros. Els responsables del club que aixopluga l'escola, el Club Ciclisme Manresa Bages, s'han responsabilitzat d'assumir aquestes tasques.



Per a Serracanta, la urbanització dels accessos a l'estadi de futbol té un efecte col·lateral: «Distingir amb claredat el circuit de cros, que porta a peu fins al camí Vell de Rajadell i l'espai habilitat per als vehicles». La remodelació integral dels serveis de l'estadi i la seva adequació per a l'ús de persones amb discapacitats s'ha previst per a enguany, amb un cost de 39.265 euros. La substitució de la malmesa gespa artificial s'afrontarà «a mitjà termini, però adquireixo el compromís de deixar fet el projecte abans d'acabar la legislatura», assenyala el regidor d'Esports.



L'Ajuntament no considera prioritari dotar de gespa artificial el camp de terra annex a l'estadi ni afrontar la urbanització de l'àrea interior situada rere la porteria propera a l'entrada al camp. «El problema real del futbol a Manresa és que entre 700 i 800 nens han d'anar a practicar-lo fora de la ciutat per manca de gespa artificial als camps dels barris». «Hem de recuperar el ter-reny perdut», sentencia. Per tant, a més de resoldre aquesta qüestió al barri de la Mion, Serracanta es compromet a tenir«redactats els projectes executius dels camps de les Cots, la Balconada i el Xup el maig del 2019, abans de la fi del meu mandat».



Finalitzar les pistes de vòlei platja requereix 34.484 euros. Però aquesta no és la darrera intervenció prevista. El consistori vol deixar enllestit enguany el projecte executiu per a la substitució de la superfície sintètica de les pistes d'atletisme. Mentre que a mitjà termini es veu la necessitat de susbstituir la gàbia de llançament de les modalitats de pes de l'estadi d'atletisme, executar el tancament perimetral definitiu del camp de beisbol i dotar-lo de gespa artificial, a més de substituir parcialment el parquet del Nou Congost i millorar la urbanització de l'aparcament.

Valorar el cost de manteniment



Serracanta també vol fer pedagogia del cost anual de manteniment del conjunt dels equipaments de la zona esportiva del Congost. La despesa es va quantificar en 590.028 euros l'any passat. «L'equip de govern vol mantenir aquest model però també que es posi en valor l'esforç que suposa per a la ciutadania». Si dividim aquesta xifra pel nombre d'usuaris fixos del Congost, constatem que l'Ajuntament esmerça anualment 223,92 euros per esportista.



La millora i senyalització dels circuits de cros i running; l'adequació dels espais interiors que connecten les diferents instal·lacions i reservar espai per a futurs equipaments són altres qüestions que ocupen la regidoria. Jordi Serracanta emfatitza que «l'esport ens fa capital. Manresa ha de continuar sent la capital esportiva de la Catalunya Central».