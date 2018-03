S'aprova una moció a favor d'equiparar les pensions de dones i homes

Promoure l'equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, és una de les peticions de la moció aprovada pel ple de l'Ajuntament de Manresa que insta el Govern de l'Estat espanyol a que els jubilats recuperin poder adquisitiu.

La moció es va aprovar amb una esmena d'addicció del PSC per tal que l'Ajuntament doni suport a la concentració que tindrà lloc avui a les 11 del matí a Manresa en defensa de les pensions.

La moció demana al govern central que vinculi per llei la revalorització de les pensions a l'evolució de l'IPC perquè «les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l'increment de cost de la vida», així que cal «derogar qualsevol mesura que ho contradigui».

També es compromet a promoure el diàleg social.