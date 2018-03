La manifestació en defensa d'unes pensions dignes aplega un miler de persones a Manresa

«La nostra lluita és per a tots nosaltres, però també ha de ser per als que ens vénen darrere», advertia ahir la portaveu de la Plataforma de Defensa de les Pensions de Manresa, Juliana Casero, al final de la multitudinària manifestació que va recórrer el centre de la ciutat. El cert és que la mobilització va aplegar més jubilats que no pas joves, però això no treu que la protesta fos tot un èxit, ja que va tenir un alt nivell de participació que va sorprendre fins i tot l'organització: un miler de persones.

La mobilització es va fer de forma paral·lela a altres concentracions convocades arreu del país. Entre els manifestants hi havia sobretot pensionistes, molts dels quals amb xiulets a la boca, però també els acompanyaven familiars, la majoria adults, però també alguns joves. No només hi havia veïns de Manresa, sinó gent vinguda de pobles del Bages.

L'acte, que va reunir representants de tots els sindicats i dels moviments socials de Manresa, va començar al carrer del Bruc, davant de les oficines de la Seguretat Social, i va acabar a la Plana de l'Om, després de passar per la prolongació del carrer Guimerà, el passeig de Pere III, la plaça de Sant Domènec i el carrer del Born.

Les dues capçaleres de la manifestació, on hi havia membres de la plataforma i de sindicats del Bages, eren presidides per pancartes amb els lemes «Pensions dignes, vides dignes» i «El Bages per unes pensions dignes». Els manifestants, que van fer servir botzines i xiulets per fer-se sentir de forma sorollosa, van corejar lemes com «Les pensions no es toquen», «Fora Rajoy!», «Rajoy no, pensions sí», i també van tenir un record per a Ciutadans, amb consignes com «Rivera, pesseter, retorna'm els diners».

Al final de la manifestació, davant d'una Plana de l'Om plena de gom a gom, la portaveu de la plataforma, Juliana Casero, es va mostrar satisfeta per l'èxit de participació i va recordar que «aquesta mobilització no és només per a nosaltres, sinó per als nostres fills i per als nostres néts». A continuació, Casero va llegir un manifest en què es denuncia que «la reforma de pensions promoguda pel PP l'any 2013 està fent perdre poder adquisitiu als pensionistes, pèrdua que serà creixent i sostinguda en el temps a mesura que s'apliquin les disposicions previstes en aquella reforma».

A més, va recordar Casero, «la sostenibilitat del sistema públic de pensions es troba avui amenaçada com a conseqüència de l'augment de l'atur i de les polítiques d'austeritat». I va acabar la seva intervenció amb un crit de «Ni un pas enrere», que va ser corejat per tots els manifestants.

Per tot plegat, el manifest reclama «el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, la derogació de la reforma del 2013 i que el Govern de l'Estat assumeixi el compromís de negociació amb els interlocutors socials.