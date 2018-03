Manresa inaugura solemnement la nova rotonda de la Bonavista

Més d'un centenar de persones han assistit aquest diumenge al migdia a l'acte oficial per inaugurar la nova rotonda de la Bonavista de Manresa, que es va estrenar en la seva totalitat ara fa uns dies.

L'acte ha comptat amb l'assistència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, que ha agraït "la complicitat dels veïns, comerciants i Ajuntament" un projecte que feia dècades que s'esperava. Per la seva banda, l'alcalde, Valentí Junyent, ha afirmat que l'obra ha estat ben rebuda pels ciutadans i ha destacat que, no només ha contribuit a millorar la mobilitat de l'entorn, sinó a ampliar l'espai públic i la zona verda per als veïns. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, al seu torn, ha emplaçat els ciutadans ara "a fer-vos vostra aquesta plaça". Una obra, ha dit, que s'ha aconseguit fer possible malgrat que fa uns anys semblava "una quimera".

L'obra ha permès dotar d'un nus de comunicació molt important per a la ciutat i ha obert un nou pulmó verd de 3.000 metres quadrats. Atesa la significació de l'estrena d'aquesta obra, l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de les associacions de veïns dels barris de Vic-Remei, Passeig i Rodalies, i Carretera de Santpedor, així com l'Associació de Comerciants de la Carretera de Vic, han organitzat al llarg del mat'iuna matinal farcida d'activitats per celebrar la posada de llarg d'aquest espai.

Abans dels parlaments d'inauguració, hi ha hagut una xocolatada, jocs infantils amb el CAE, un taller de gegants amb els Geganters de Manresa i un concurs infantil de dibuix organitzat per l'Associació de Comerciants de la Carretera de Vic. A més, també ha actuat l'orquestra infantil Pizzicants de l'escola Pare Algué. Els actes són gratuïts i oberts a tothom.

El projecte de la Bonavista va començar l'abril de l'any passat, quan es van iniciar les obres en enderrocar la finca de la carretera de Vic, 102. D'aquesta manera es deixava l'espai lliure necessari per fer-hi la rotonda. Feia més de 30 anys que l'Ajuntament de Manresa havia començar a comprar les finques de la zona.

El juny es van iniciar les obres que es van centrar en el subsòl, ja que la Bonavista no és tan sols un dels principals nusos de comunicació sinó també de serveis com l'aigua i el clavegueram. A l'octubre ja es va obrir la rotonda de manera provisional, amb un dels dos carrils de circulació previstos.

El 19 de febrer passat, un cop finalitzats els treballs de pavimentació, la rotonda va obrir els dos carrils i va estrenar la senyalització i semaforització. Les obres van culminar definitivament la setmana passada amb la finalització d'un últim tram de vorera i el restabliment del doble sentit a l'enllaç amb la carretera de Santpedor.

A banda de la rotonda, l'obra ha inclòs també la transformació de tot l'espai públic comprès entre el carrer Mossèn Jacint Verdaguer, la carretera de Vic i el carrer del Bisbe Comas, uns. En aquest gran triangle s'ha eliminat l'anterior sistema viari actual, i queda ordenat com una nova plaça de més de 3.000 metres quadrats, amb el parc infantil que ja hi havia però traslladat uns metres, i amb 160 arbres, un autèntic nou pulmó verd a la ciutat.

El pressupost global del projecte d'urbanització ha estat de 1.696.684,48 euros, dels quals 1.580.000 euros han estat aportats a través del conveni amb la Diputació de Barcelona.