«Hem de calcular quant sumen totes les despeses»

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages diu que encara s'han de «calcular quines són les despeses de l'Ajuntament a Pineda de Bages» en la regulació del trànsit i en la neteja, i que en tot cas encara és aviat per parlar de quin tant per cent ha d'assumir l'Ajuntament de Manresa. En tot cas, els dos consistoris encara n'han de parlar i no se sap quina serà la resposta de l'Ajuntament de Manresa quan rebi la reclamació de Sant Fruitós de compartir despeses municipals a la urbanització de Pineda de Bages.

Si finalment s'arribés a algun tipus d'acord, seria després d'un procés negociador entre els dos ajuntaments. En tot cas, les converses, en principi, no començarien fins a final d'aquest curs ja que la reunió a la qual s'ha instat la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa se celebrarà al juny. Pel que fa als mesos que encara falten per acabar el curs, Sant Fruitós de Bages n'assumirà els costos com fins ara.