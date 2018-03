Junyent proclama que la ciutadania «ha validat» la nova plaça de la Bonavista

«Estem inaugurant una obra que ha estat molt ben acceptada i que majoritàriament ha validat la ciutadania». Amb aquestes paraules, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, encetava ahir el seu parlament inaugural de la nova rotonda de la Bonavista, tot donant per fet, doncs, que l'actuació, després d'uns dies en marxa, té l'aprovació d'una bona part de conductors, vianants i veïns. L'acte inaugural, que va tenir la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va servir també per remarcar el caràcter «històric» de la jornada per haver pogut fer realitat un projecte molt difícil d'executar que ja datava del 1933.

Els parlaments inaugurals es van celebrar en el marc d'una jornada matinal d'activitats infantils i familiars que van servir per estrenar el parc i la zona verda que s'han fet al costat de la rotonda. Centenars de persones, moltes veïnes de l'entorn, van aprofitar per fer-se seu el parc després que se'n retiressin les tanques. El moment musical va ser a càrrec dels nens i nenes de l'orquestra Pizzicants de l'escola Pare Algué, que van fer una actuació davant les autoritats i la resta de ciutadans.

El torn de rigor dels discursos va ser encetat pel regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, que va ser qui va posar més l'accent en l'excepcionalitat de l'efemèride. «És un projecte històric perquè arrenca dels anys 30 i perquè moltes generacions l'han somniat per veure'l fet realitat», va afirmar. I és també, va dir, un projecte «col·lectiu» perquè la primera proposta ja va ser aprovada pel Govern de la República del 1933 i, «posteriorment, des de l'època de l'alcalde Marcet, tots i cadascun dels governs posteriors l'han mantingut, tot i ser conscients de les dificultats d'execució, per la gran quantiat de finques que afectava», va afegir.

El regidor va constatar que no fa gaires anys, en plena crisi, l'obra «era una autèntica quimera». Però va destacar que el govern actual de Manresa «ha pogut arribar a un acord per adquirir l'última finca necessària», que ha fet possible la nova rotonda i la millora de l'espai públic.

Per aquest motiu, Aloy es va mostrar molt agraït «amb els visionaris d'aquell llunyà 1933 i amb els alcaldes que van creure en el projecte, i en els diversos tècnics d'Urbanisme que han millorat la proposta i han arribat a acords fins adquirir 23 finques afectades». I va assegurar que ha estat un projecte que «hem viscut amb gran il·lusió tot l'equip de Territori», una il·lusió, va dir, «que esperem haver transmès a la ciutadania».

Acte seguit, Carles Boix, en representació de les associacions de veïns del Passeig, de la Carretera Santpedor, i de Vic-Remei, es va mostrar satisfet perquè, finalment, s'ha pogut donar resposta «a una reivindicació que hem fet durant molts anys les entitats».

A continuació, l'alcalde, Valentí Junyent, va tenir un record «per tots els alcaldes que ens han precedit i que han fet possible arribar aquí». Junyent va admetre, però, «que encara queden dues finques pendents», tot ique va assegurar que «és previst que es puguin enderrocar d'aquí a un temps».

El batlle manresà va destacar que és un projecte que «té una incidència molt gran en la mobilitat de la ciutadania», però també «per a tota la gent que en gaudirà, no només de la rotonda». I és que, tal com va assenyalar, «és una plaça que hem aconseguit que estigui molt bé, que tingui uns jardins florits i uns espais públics perquè en puguin gaudir tots els ciutadans i tots els veïns d'aquesta zona». I va concloure la seva intervenció dient: «Tots els manresans i manresanes ens podem sentir orgullosos perquè és un espai més amable i més humà».

Finalment, Mercè Conesa, presidenta de la Diputació –institució que ha finançat una bona part de les obres–, va destacar: «No hauríem tingut aquest bon resultat si no hi hagués hagut una bona planificació urbanística». Conesa va felicitar la ciutat en conjunt per un projecte que ella, com a alcaldessa de Sant Cugat, mira «amb admiració».