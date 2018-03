Neix a Manresa l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central

S'ha fundat a Manresa, l´Associació de Diabètics de la Catalunya Central.

Aquesta Entitat és l´hereva d´ADISER ( Associació de Diabètics de la Setena Regió), fundada l´any 1986. L´any 1996 aquesta entitat va ser sòcia fundadora de l´ADC (Associació de diabètics de Catalunya) i durant 26 anys ha estat treballant com la Delegació de Manresa i Berga de l´ADC.

Els canvis en el model d´organització i d´estatuts de l´ADC, aprovats el passat 3 de febrer de 2018, han obligat l'entitat a desvincular-se de ADC i fundar una entitat pròpia per poder continuar amb la tasca en benefici dels socis i del col·lectiu de diabètics en general, en el marc de la Catalunya Central.



Recuperar els orígens

Segons l'associació, d'aquesta forma recupera els seus orígens, ja que l´antiga Setena Regió s´acosta molt a l´actual Catalunya Central, i els objectius de l´Associació de Diabètics de la Catalunya Central, segons els seus estatuts, segueixen sent els mateixos que porta defensant des de fa 32 anys, sota diferents noms.

Així, la principal finalitat es el suport i la defensa del col·lectiu de persones amb diabetis. També es porten a terme activitats i actes per tal que els membres de l´entitat i aquella altra població diabètica o no, que hi estiguin interessats puguin assumir adequadament la convivència amb la diabetis i portar una vida el mes normalitzada possible.

L'Associació es presenta públicament amb la voluntat de seguir treballant com fins ara i amb la il·lusió de poder, amb l´ajuda de tothom, millorar any a any. Les seves oficines són a Manresa (Althaia-Centre Hospitalari c/ Flor de Lis 33, planta P, telèfon 93 877 19 11, i, a Berga, a la plaça Doctor Saló nº 6 2ª. També es pot escriure al correu electrònic adcatalunyacentral@gmail.com.