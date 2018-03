Sant Fruitós vol que Manresa pagui part de la neteja i gestió del trànsit de Pineda de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós vol que el de Manresa assumeixi una part de les despeses per regular el trànsit en les hores punta i la neteja en la urbanització de Pineda de Bages, que és dins el terme municipal de Sant Fruitós. El motiu és que l'escola Flama es troba a la urbanització, tot i formar part de la xarxa educativa de Manresa. El consistori santfruitosenc ha instat la regidora d'Ensenyament de la capital comarcal a participar en una reunió el mes de juny per tractar la qüestió, en què també participarà el mateix alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés; la responsable d'Ensenyament del municipi, la direcció del centre educatiu, l'AMPA i responsables de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages.

Feia uns 15 anys que es parlava del trasllat de l'escola Flama a tocar de l'enllaç de l'eix Transversal amb l'avinguda Universitària, però finalment en aquests ter-renys es construirà el nou edifici del col·legi Les Bases. El centre educatiu Flama es quedarà definitivament a Pineda de Bages. Per aquest motiu ara Batanés parla de compartir despeses, tot i que el centre educatiu hi és des de fa anys. «Durant tot aquest temps hem assumit els costos i l'Ajuntament de Sant Fruitós ho ha pagat tot, al 100%. Des de les línies de trànsit a l'asfalt, la senyalització vertical i els agents de la Policia Local. I, en les hores punta, si no es regula el trànsit a Pineda de Bages, el caos circulatori és important», afirma l'alcalde.



Neteja als entorns del centre

L'alcalde de Sant Fruitós diu que les despeses municipals derivades de l'activitat escolar no se centren només en la regulació del trànsit en els moments d'entrada i sortida del centre educatiu, sinó també en la neteja. «Al pati, hi queden trossos d'entrepans dels nens que atrauen gats, que a la vegada deixen les seves defecacions en els entorns. A vegades els veïns se n'han queixat i, és clar, les reclamacions són per a nosaltres», afegeix Batanés, que creu que les despeses de les actuacions de neteja haurien de ser compartides.

«Durant anys hem assumit tots els costos nosaltres perquè pensàvem que l'escola es traslladaria al terme municipal de Manresa, ja que forma part de la seva xarxa de centres educatius. Ara ja ens han dit que la ubicació definitiva és Pineda de Bages, i creiem que n'hem de parlar», explica el mandatari local.

Fa un mes, l'Ajuntament de Sant Fruitós va expressar el seu malestar quan el departament d'Ensenyament va fer públic que als terrenys on inicialment s'havia de construir el nou centre per a l'escola Flama finalment albergarien el col·legi Les Bases. Ningú no havia comunitat a l'equip de govern santfruitosenc que l'escola Flama es quedaria permanentment a Pineda de Bages, i per aquest motiu Batanés va enviar una carta al director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, Ramon Bajona.