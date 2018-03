La UPC a Manresa organitza xerrades sobre la recerca científica pels seus 75 anys

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) ha programat diverses xerrades divulgatives sobre el món de la ciència en el marc del seu 75è aniversari amb el lema «UPC Manresa: 75 anys divulgant recerca científica».

Cada mes un professor del centre universitari manresà aportarà la seva visió de la divulgació de la recerca científica en aquests 75 anys d´història de la Politècnica a Manresa.

La primera de les xerrades se celebrarà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala d´actes de la mateixa UPC. La professora d´enginyeria química i directora de l´Exploratori de Recursos de la Natura, Dolors Grau, parlarà de «La curiositat: motor de coneixement».

Exposarà que la Ciència ens ajuda a comprendre la natura i la Tecnologia imita molts processos de la natura. Gràcies a la curiositat la humanitat ha avançat al llarg de la història fins a arribar a la 4a revolució Industrial. També que les habilitats i professions canviaran molt en pocs anys i la creativitat serà una de les habilitats més demanades per a les futures professions, que creixeran exponencialment en l´àmbit STEAM. La curiositat és la clau de la creativitat.



Les altres xerrades seran:

«Terra, mar i aire. Recerca en geoquímica ambiental». Es durà a terme el 18 d´abril a les 7 de la tarda també a la sala d´actes de la UPC a Manresa i anirà a càrrec de de Xavier de las Heras, catedràtic d´enginyeria química.

Tracta de com l´estudi de molècules orgàniques presents en els 3 medis permet descobrir aspectes del passat que va donar lloc a roques presents a la terra. També descriurà característiques del mar lligades per exemple al canvi climàtic o bé a l´aire que respirem.

Finalment repassarà la recerca en les afectacions al medi ambient que causa l´ésser humà en les seves activitats quotidianes.

"Observant la caminada humana". Serà el 30 de maig a les 7 de la tarda a la sala d´actes. En aquesta ocasió a càrrec de Pere Palà, responsable del grup de recerca Circuit.

L'observació de determinats paràmetres de la caminada dóna informació molt rellevant sobre la qualitat de vida d'una persona. Per exemple, un paràmetre tan simple com la velocitat de la marxa permet estimar l'esperança de vida d'una persona. En aquesta xerrada s'abordarà aquesta temàtica i es presentarà un sistema desenvolupat per un grup de recerca de l'EPSEM per a la monitorització contínua, no invasiva de la caminada.

La darrera de les xerrades programades es titula "L´observació de la terra des de l´espai". Es farà el 27 de juny a les 7 de la sala d´actes de la UPC. a càrrec de Joan Jorge, professor de la UPC Manresa.

Diferents sensors embarcats en satèl·lits artificials ens proporcionen dades. Aquestes dades són funció de les característiques físiques de la seva procedència i de les característiques de la senyal que és capaç de detectar el sensor.

L'adequat tractament de les dades permet transformar-les en informació per a la presa de decisions, com ara necessitats de rec en agricultura, planificació urbana, localització de jaciments minerals, cartografia d'incendis, etc.

S'introduiran diferents exemples d'aplicació d'aquesta tècnica anomenada teledetecció, fruit de la investigació del nostre grup de recerca.

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa celebra el seu 75à aniversari. ha programat diverses activitats al llarg del curs per commemorar la fita.