L'Ajuntament de Manresa ha de reservar 8,4 milions per fer front a la morositat

La morositat és un problema de primer ordre per a la hisenda municipal. Segons les dades fetes públiques en el darrer tancament de caixa, l'Ajuntament de Manresa acumula una morositat de 8.438.266 euros.

D'aquesta morositat, 7.904.236 euros corresponen a deutes tributaris per cobrar, o sigui impostos i taxes que ciutadans o empreses no han satisfet quan tocava.

La resta, 534.030 euros, són diners que haurien d'haver arribat d'administracions públiques.

El gruix de la morositat, doncs, són deutes tributaris de diferent antiguitat.

Segons la informació facilitada pel govern municipal, tenen 4 anys i més 4.867.674 euros; entre 3 i 4 anys, 1.653.731 euros; entre 2 i 3 anys, 859.835 euros; entre 1 i 2 anys, 374.887 euros i de l'exercici corrent pertanyen 148.106 euros.

Els 8.438.266 euros de morositat són 70.081 euros menys que els 8.508.338 euros fets públics fa 1 any. Així que es pot dir que la morositat ha baixat, però també és cert que aquests setanta mil euros suposen un 0,8%. El que resulta més significatiu és que durant 2 anys seguits el nivell de provisions per insolvències que ha de realitzar l'Ajuntament és manté a un nivell altíssim, ja que els 8,5 milions de l'any passat va ser una xifra rècord mai assolida per la corporació municipal i suposa un bon indicador de la magnitud del problema.

Una xifra que ronda els 8,5 milions d'euros durant els anys 2017 i 2016 és superior als 7,2 milions que l'Ajuntament tenia pendent de cobrar el 2015, als 7,1 milions del 2014, als 5,5 milions del 2013, als 5,2 milions del 2012; als 4 milions del 2011 o als 2,5 milions del 2010.

Hi ha aspectes clau que cal tenir en compta per entendre aquesta situació. El primer és que d'acord amb les normatives pressupostàries, cada any cal fer una provisió per insolvències dels exercicis anteriors, per cobrir els deutes tributaris per cobrar.

La llei preveu que la provisió ha de ser progressiva i va del 5% dels deutes més recents al 100% en el cas dels que tenen 4 anys o més d'antiguitat.

Així que encara que el clima econòmic millori i els ciutadans tinguin ara menys dificultats per pagar els tributs municipals, si ens remuntem a 4 anys o més en el temps el panorama era molt diferent.

Aquí cal recordar que la comptabilitat d'una administració municipal obliga a arrossegar deutes durant un llarg període de temps fins que es consideren incobrables. En aquest cas se'ls anomena fallits de recaptació (deutes que ja han exhaurit el seu camí i es donen per incobrables). En el cas de l'Ajuntament de Manresa, el govern municipal ha hagut de qualificar recentment com a fallits de recaptació i retirar de la seva comptabilitat 2.538.457 euros, una quantitat rècord.

L'any anterior s'havia fet saltar de la comptabilitat per aquest concepte 581.936 euros. (Vegeu diari del 13 de març).