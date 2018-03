Manresa atorgarà el 5 d'abril a Flors Sirera la Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat

El dijous 5 d'abril, a 2/4 de 8 del vespre, es farà al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa l'acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat a Flors Sirera Fortuny. La manresana va morir assassinada a mans del Front Patriòtic Ruandès el 1997.

Flors Sirera Fortuny, de família manresana, tot i que residia a Las Palmas de Gran Canaria, on treballava d'infermera al Centre de Salut Escaleritas, va ser seleccionada per Metges del Món per treballar a Ruanda a causa de la seva alta qualificació professional i, també, a la seva experiència prèvia de cooperació anterior al camp de refugiats de Mugunga, a l'est del Zaire. El novembre del 1996 es va traslladar a la zona dels Grans Llacs d'Àfrica per participar en una acció d'emergència. Un cop finalitzada, va demanar quedar-s'hi per treballar en un projecte d'assistència a petits hospitals a l'Àfrica, i més concretament a Ruanda, país que es trobava en aquells moments en una difícil situació política i social, quan tot just començaven a fer-se els judicis pel conegut com a Genocidi de Ruanda. A més a més, a principi del 1997 el país encara estava immers en el conflicte congolès.

La nit del 18 de gener de 1997, acabada d'instal·lar a la seva nova casa a Ruengheri, al nord-oest de Ruanda, al costat de la frontera amb Zaire i Uganda, Flors Sirera juntament amb els seus dos companys cooperants de l'ONG Metges del Món, el sevillà Manuel Madrazo i el madrileny Luis Valtueña, va ser assassinada pel Front Patriòtic Ruandès.

Vint-i-un anys més tard, el crim continua impune. Malgrat les dificultats que va representar la reforma de la llei de justícia universal per aclarir el cas dels assassinats de diversos cooperants a Ruanda, entre els quals la manresana, l'Audiència Nacional va reobrir la causa a finals de l'any passat. La reobertura del procés, però, queda circumscrita al que seria el principal encausat del cas, el general Kayumba Nyamwasa.

El 2008, el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va processar la cúpula polític i militar de Rwanda i va dictar quaranta ordres d'arrest internacional per cims de genocidi, crims de guerra, crims contra la humanitat, terrorisme i pertinença a organització terrorista contra quaranta alts comandaments de l'Exèrcit Patriòtic Ruandès/Front Patriòtic Ruandès.

El desembre de l'any passat, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va signar una resolució per a l'obertura de l'expedient necessari per a concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat a Flors Sirera. De la incoació de l'expedient se'n va donar compte en el ple municipal d'aquell mes, en el qual es va acordar la concessió de la medalla.