Neix l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central, hereva de la de la Setena Regió

Ha estat fundada a Manresa l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central. Aquesta entitat és l'hereva d'Adiser (Associació de Diabètics de la Setena Regió), fundada l'any 1986. L'any 1996 va ser sòcia fundadora de l'ADC (Associació de Diabètics de Catalunya) i durant 26 anys ha treballat com la delegació de Manresa i Berga de l'ADC.

Els canvis en el model d'organització i d'Estatuts de l'ADC han obligat, segons la nova entitat, a fundar una entitat pròpia per poder continuar la tasca en benefici dels socis i del col·lectiu de diabètics. D'aquesta forma l'entitat assegura que recupera els seus orígens i continua la tasca de suport i defensa del col·lectiu de persones amb diabetis que fa 32 anys que porta a terme sota diferents noms.

L'entitat recorda que porta a terme activitats per tal que els membres de l'associació i la població que hi estigui interessada puguin assumir adequadament la convivència amb la seva diabetis i fer una vida tan normalitzada com sigui possible.

Per a més informació podeu trucar al 93 877 19 11 o escriure a adcatalunyacentral@gmail.com.