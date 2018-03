El nou pla urbanístic de Manresa ja acumula 30 demandes als tribunals

En la darrera junta de govern local pública, l'Ajuntament de Manresa va aprovar la seva personació com a part codemandada en 16 contenciosos judicials presentats contra el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Amb aquests ja són 30 els procediments oberts als tribunals que acumula el nou document marc urbanístic de la ciutat.

Cal recordar que es van presentar més de 300 al·legacions al POUM. La majoria es van resoldre i no van anar més enllà. En alguns casos aquestes al·legacions -no resoltes adequadament des del punt de vista dels afectats- es converteixen en contenciosos judicials, però el govern municipal ha volgut destacar que representen aproximadament un 10% de les al·legacions.

El primer recurs contenciós administratiu (vegeu Regió7 del 25 de gener) va ser presentat per un particular contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central del 26 de setembre del 2017 d'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa.

Des del 26 de setembre hi havia dos mesos de temps perquè els afectats pels canvis introduïts en el planejament presentessin els recursos.

La junta de govern local del 13 de febrer va aprovar la personació de l'Ajuntament de Manresa com a codemandat en 13 contenciosos més.

Els recursos van adreçats en primera instància contra el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, com a responsable últim de l'aprovació definitiva del planejament.

Però d'acord amb la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, s'insta l'Ajuntament a personar-se com a demandat, i així tenir accés a tota la informació.

Les accions judicials poden ser impulsades tant per afectats particulars com per societats atès l'abast dels canvis que incorpora modificar cada vint anys el marc urbanístic de la ciutat. El Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa anteriorment vigent va ser aprovat el 1997.