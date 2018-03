Tot preparat per l'inici de les obres per renovar la Baixada dels Drets de Manresa

Un dels projectes més rellevants d'aquest mandat municipal, la nova urbanització de la Baixada dels Drets, al cor del Centre Històric de Manresa, comença a fer-se realitat. Dilluns vinent, dia 26 de març, és previst que comenci a executar-se el projecte d'urbanització de la Baixada dels Drets de Manresa. La inversió de 688.000 euros anirà a càrrec de Criteria Caixa, en el marc de la modificació de les càrregues urbanístiques de la Fàbrica Nova. Les obres duraran vuit mesos aproximadament.

L'objectiu del projecte (vegeu plànol) és renovar les xarxes de serveis que passen pel vial, millorar les seves condicions de seguretat i accessibilitat i proporcionar al nou carrer un nivell de qualitat urbana adient pel Centre Històric de Manresa.

L'àmbit d'actuació inclou la totalitat del carrer existent més les superfícies necessàries a tots dos extrems per tal de relacionar la nova ordenació degudament amb el seu entorn urbà més proper.

El projecte té un àmbit d'intervenció de 1.062,28 m?2; i un pressupost de 688.840,50€ (IVA inclòs).

Els principals condicionants que resol aquest projecte són els següents:



Millorar les prestacions del carrer en relació a l'accessibilitat a través d'una rampa contínua sense graons i garantint l'accessibilitat a totes les finques.

Renovar la pavimentació donant compliment al Document de Criteris d'Urbanització del Centre Històric de Manresa.

Actualitzar les xarxes de serveis existents al carrer.

Promoure la presència de vegetació dins de l'àmbit.



A més, i pel fet que el carrer es troba en un àmbit històric de la ciutat, s'han previst mètodes d'excavació que minimitzin les vibracions sobre el terreny i un seguiment arqueològic durant les obres d'excavació, atès que es tracta d'una àrea d'expectativa arqueològica.

Veïns i comerciants han estat informats del projecte, dels treballs que es duran a terme i també de les afectacions que tindran les obres. Pel fet de ser un vial d'ús exclusiu de vianants, no hi haurà afectacions importants a la mobilitat. Es garantirà sempre el pas a peu, així com l'accés als habitatges i comerços del carrer.

El projecte, elaborat pel despatx d'arquitectura Batlle i Roig, expert en espai públic i paisatgisme, juntament amb l'actuació a Via Sant Ignasi –Vidal i Barraquer (vegeu plànol del conjunt) , va ser aprovat en Junta de Govern el mes de juliol passat. Tots dos projectes de renovació de l'espai urbà, situats a l'entorn de l'Antic Col l'Antic Col·legi de Sant Ignasi, donen resposta al document del "Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Especial Fàbrica Nova", de juliol del 2016. En aquest document, es modificaven les càrregues urbanístiques del Sector Fàbrica Nova, definint-se una sèrie d'actuacions sobre l'espai públic extern però adjacent al Sector que substituïen l'execució del Pavelló Esportiu PAV-3.

L'accessibilitat entre els barris de les Escodines i Barri Antic millorarà amb aquesta actuació i també amb l'execució d'un nou ascensor vertical per connectar el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major, les obres dels qual són a la fase final i entrarà en servei les properes setmanes.



La proposta



L'esquema bàsic de la proposta resultant resol el desnivell sense fer ús d'elements mecànics. Es manté un recorregut principal de pujada al 16% amb una amplada sempre superior a 2,4 metres. A banda i banda d'aquesta rampa es van succeint els replans d'accés a les diferents finques. Aquest replans es resolen de manera unitària com un successió de grades que per la seva configuració sempre habiliten un accés al replà a peu pla amb una amplada superior a 1,2 metres. Cal destacar que, a diferència de l'estat actual, cap accés a finca es farà a través d'una escala i sempre hi haurà un recorregut accessible d'amplada mínima 1,2 metres fins a la rampa principal.

A la banda nord del carrer s'hi situa una barana i els desnivells es resolen amb murs vegetals.

Finalment, a la parta alta del carrer, es crea un petit amfiteatre, una placeta de lleure i miradors que han de servir per millorar sensiblement la qualitat urbana del carrer.



Els paviments



La definició dels paviments de la proposta (vegeu plànol) s'ha fet seguint el document de Criteris d'urbanització del Centre Històric de Manresa. D'aquesta manera, s'aconsegueix que aquest projecte tingui una continuïtat amb les carrers adjacents recentment urbanitzats com és el cas dels carrers Sobrerroca i Joc de la Pilota.

Els paviments emprats a la proposta són bàsicament dos:

Lloses de pedra granítica: s'utilitzen tant a l'espai central com a les rampes d'accés als habitatges de la banda sud. Aquest material és l'utilitzat a l'espai públic interior a les antigues muralles.

La llosa prefabricada de formigó gris: aquest material s'utilitza a les plataformes més properes a les façanes de la banda nord. És el material utilitzat en els ravals medievals de la ciutat, fora muralles.

A banda d'aquests paviments principals hi ha altres elements de remat i vorades.



Enllumenat i xarxes de serveis



La Baixada dels Drets ja disposa de xarxa d'enllumenat públic. Tot i així, el projecte preveu la renovació dels punts de llum incorporant-hi la tecnologia LED.

Pel que a fa a la resta de xarxes de servei (aigua, llum, gas i clavegueram) es renovaran totes. També s'instal·larà una xarxa de reg per garantir el creixement del a vegetació.



La vegetació



El projecte incorpora tres àcers a la part alta del carrer i els murs i desnivells estan vegetats amb diverses espècies arbustives i enfiladisses.