Suspenen fins al maig el judici del Port de Barcelona que implica l'exalcalde Valls

La secció d'enjudiciament del Tribunal de Comptes de l'Estat espanyol ha ajornat el judici que s'havia de celebrar ahir i avui amb relació a un possible frau que s'hauria comès al Port de Barcelona i en el qual havia de declarar l'exalcalde de Manresa, Jordi Valls. Valls va ser president de l'Autoritat Portuària de Barcelona entre el 2006 i el 2011. També estaven citats a declarar els presidents i directors de l'organisme portuari entre els anys 1998 i 2011 (vegeu Regió7 del 6 de gener).

El cas obert intenta resoldre si hi va haver un sobrecost de 40 milions d'euros en unes obres en un dic del Port de Barcelona, fet que precisament hauria denunciat Valls quan es va fer càrrec de l'organisme públic. El Tribunal de Comptes considera que si hi hagués hagut més supervisió no s'haurien pogut inflar factures.

La nova vista s'ha fixat per als dies 22, 23 i 24 de maig. Segons fonts del Tribunal de Comptes, el judici ordinari es va suspendre per falta de documentació. El tribunal és el màxim òrgan fiscalitzador de la gestió econòmica del sector públic a l'Estat espanyol i qui controla la comptabilitat dels partits polítics. Entre les seves competències hi ha la funció d'enjudiciament comptable, que consisteix a jutjar i fer executar allò que ha resolt en l'àmbit de responsabilitats comptables en què hagi pogut incórrer qui tingui al seu càrrec béns o efectes públics.

El 2010 el Port de Barcelona va denunciar per la via civil i per la via penal les empreses constructores d'un dic en considerar que entre la liquidació de l'obra i la realment executada hi havia una diferència de 40,7 milions d'euros. El Port, llavors dirigit per Jordi Valls, va reclamar la devolució d'aquesta quantitat.

L'Advocacia de l'Estat, però, va instar el Tribunal de Comptes a citar els exresponsables de l'Autoritat Portuària en considerar-los responsables de «greus negligències» en haver autoritzat pagaments d'obres «no realitzades». Considera que «no és creïble ni s'ajusta a la realitat» que la responsabilitat del forat recaigui en enginyers i tècnics de les empreses que van dur a terme l'obra.

Per això assenyala com a responsables de les suposades irregularitats els expresidents del Port Joaquim Tosas (1998-2004), Joaquim Coella (2004-2006) i Jordi Valls (2006-2011). També exdirectors i directors d'obra i tècnics de l'ampliació del dic. Valls treballa actualment en una multinacional a Mèxic.