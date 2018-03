El tancament de caixa del 2018 dirà si s'ha produït un punt d'inflexió

Que la variació de provisions per insolvències (els diners que es preveuen per cobrir la morositat) que va emergir en el tancament de caixa del pressupost del 2017 sigui 70.081 euros inferior a la de l'any anterior serà una anècdota o una tendència important segons els resultats dels pròxims anys.

D'això dependrà que s'hagi produït un punt d'inflexió.

L'any passat, el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, es mostrava convençut que de cara a l'any 2018 la xifra de morositat baixarà i repercutirà positivament en les finances municipals.

Això vol dir començar a reduir un dels principals handicaps pressupostaris com són l'elevat nivell de provisions per insolvències, fruit de les dades de morositat, que contribueixen a desajustar el romanent de tresoreria.

Una altra dada positiva de l'any 2018 és que l'Ajuntament de Manresa no haurà de demanar el préstec de mandat. La legislació preveu que no és necessari demanar aquest préstec (que s'hauria de tornar el 30 de juny de l'any de la finalització del mandat, és a dir, el 2019), pel fet que les despeses de finançament afectades negatives són superiors al romanent de tresoreria (dèficit). És a dir, que la xifra de diners que l'Ajuntament té la previsió de cobrar (i ja consignats, tot i que la llei no permet incorporar als comptes) és superior al dèficit acumulat. El fet de no haver de demanar el préstec de mandat facilitarà els tràmits per demanar amb més agilitat el préstec per a inversions, cosa que afavorirà que les inversions es puguin fer amb més celeritat.