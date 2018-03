El carrer del Balç estrena una activitat lúdica i pedagògica per al públic familiar

Per tal d'oferir un valor afegit a les visites al centre d'interpretació del carrer del Balç que fa el públic familiar, la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha impulsat la creació d'una activitat lúdica i pedagògica al mateix temps destinada al públic infantil, complementària a la visita habitual al carrer. El resultat és un quadern que els més menuts poden dur plegat durant la visita i que es titula "Descobreix el carrer del Balç, un carrer sota porxos". A partir d'aquest cap de setmana del 24 i 25 de març ja es podrà gaudir.

L'activitat, elaborada per Re-Crea Accins Culturals, consisteix en una sèrie de senzills jocs d'enginy –com poden ser laberints, unir amb fletxes o encerclar les paraules correctes– relacionats amb diferents aspectes de la museografia del centre i del carrer, que complementen de manera lúdica la visita habitual. Aspectes com els vestits, els oficis, els aliments i la figura d'Ignasi de Loiola, presents en els continguts del centre d'interpretació, són utilitzats com a motiu de joc o d'endevinalla, amb l'objectiu d'afavorir la comprensió de les diferències temporals entre present i passat medieval, i de fomentar la comunicació i el joc grupal dins de la família, a través de l'observació activa i l'experiència cultural al carrer. Així doncs, l'activitat està adreçada a un públic familiar que té com a element distintiu la participació intergeneracional, ja que pretén integrar activament tots els membres de la família.



Una mitjana de 30 nens al mes



L'any 2017 el carrer del Balç va rebre 354 visitants entre 3 i 14 anys. Una mitjana de 30 nens/nenes al mes, que visiten el centre d'interpretació en família, durant els caps de setmana o jornades festives. En el que portem de 2018, la mitjana coincideix totalment.

Per altra banda, el programa "Vacances en família" ofereix en dies festius com Setmana Santa o mesos d'estiu, l'opció de que les famílies reservin l'estada a l'alberg del Carme i puguin visitar el centre d'interpretació del carrer del Balç. En el marc d'aquestes visites el 2017 hi van anar 70 persones i 98 el 2016. La previsió per aquesta Setmana Santa és d'una vintena de persones.

L'altra branca a destacar, pel que fa a públic infantil, són les visites escolars al centre d'interpretació, coordinades amb el Servei educatiu del Museu Comarcal de Manresa. L'any 2016 van visitar el carrer del Balç 1128 escolars, l'any 2017 en van ser 1.720 i sembla ser que aquest 2018 incrementaran. De moment entre gener i març el carrer del Balç ha rebut la visita de 732 alumnes de primària i secundària, la majoria de Manresa, però cada vegada més visiten el Balç escoles d'altres poblacions de la comarca.

Cal recordar que el Centre d'Interpretació del Carrer del Balç ha ampliat els seus horaris d'atenció des de l'1 de gener d'aquest any i, ara, es pot visitar cada dia de la setmana i, gairebé cada dia, també durant la tarda. Els horaris d'obertura són: de dimarts a divendres, de 10 a 14 i de 17 a 19h; dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a 20h; i diumenges, dilluns i festius, de 10 a 14h